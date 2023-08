Alkyone: Υποδέχεται τον Αύγουστο με ένα υπέροχο γκρεκάνικο τραγούδι – Ακούστε το «Aremu Rindineddha» Ψυχαγωγία 12:10, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

71

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με το «Aremu Rindineddha» («Άραγε χελιδόνι μου»), η Alkyone, παραδίδει ένα ακόμα συγκινητικό δείγμα του ξεχωριστού μουσικού χαρακτήρα της