Αλγόριθμος του Twitter «μπερδεύει» το συγκρότημα Kinks με τη λέξη… «kinky»

Ο Ντέιβ Ντέιβις, μέλος του συγκροτήματος «The Kinks» παρακάλεσε τον Ίλον Μασκ να σταματήσει να προσθέτει προειδοποιήσεις στο Twitter για «ευαίσθητο περιεχόμενο» σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με το γκρουπ.

Ο Άγγλος κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος δημοσίευσε στιγμιότυπο οθόνης ενός από τα tweet του με τη λεζάντα: «Αγαπητέ @elonmusk μπορεί το @Twitter να σταματήσει να προειδοποιεί σε ό,τι δημοσιεύεται από τους Kinks;».

«Απλώς προσπαθούμε να προωθήσουμε τη μουσική μας», πρόσθεσε.

Dear @elonmusk would @Twitter please stop putting warnings on everything from ‘the Kinks’. We are just trying to promote our Kinks music @TheKinks #thekinks60 pic.twitter.com/1sXC4CK4d4