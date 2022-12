Ίλον Μασκ: Ο «βασιλιάς» είναι γυμνός – Μέσα σε 13 μήνες έχει χάσει πάνω από 200 δισ. δολάρια

Η αγορά του Twitter και οι αντιπαραθέσεις όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν ο παράγοντας, που οδήγησε στην πτώση της περιουσίας του Μασκ, αλλά η βουτιά της μετοχής της Tesla τον τελευταίο χρόνο

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Ίλον Μασκ, είναι πλέον το πρόσωπο που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια περιουσίας στη σύγχρονη ιστορία, αφού τους τελευταίους 13 μήνες η καθαρή του αξία έχει χάσει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το Bloomberg, το οποίο αναφέρει ότι η περιουσία του Μασκ μειώθηκε κατά 208 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ποσό αυτό είναι, επίσης, υψηλότερο από τη συνολική καθαρή αξία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, του διευθύνοντος συμβούλου της LVMH, Bernard Arnault.

Ο νυν ιδιοκτήτης του Twitter, μεταξύ άλλων εταιρειών, είχε την πρώτη θέση στον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, με καθαρή αξία που ανερχόταν σε 338 δισεκατομμύρια και τώρα είναι 132 δισεκατομμύρια.

Elon Musk’s net worth collapse is the biggest loss of wealth in modern history https://t.co/uMKG4sqJqc — The Independent (@Independent) December 29, 2022

Η αγορά του Twitter και οι αντιπαραθέσεις όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν ο παράγοντας που οδήγησε στην πτώση της περιουσίας του Μασκ, αλλά η βουτιά της μετοχής της Tesla τον τελευταίο χρόνο.

«Μην ανησυχείτε πάρα πολύ για την τρέλα στο χρηματιστήριο», είπε πρόσφατα ο Μασκ στο προσωπικό της Tesla. «Καθώς επιδεικνύουμε συνεχείς εξαιρετικές επιδόσεις, η αγορά θα το αναγνωρίσει αυτό».

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Twitter μόλις βρει κάποιον κατάλληλο για τη θέση, μετά από δημοσκόπηση στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, που ρωτούσε τους χρήστες αν θα έπρεπε να παραιτηθεί από επικεφαλής του.

The world's richest people lost $1.4 trillion in 2022, led by Elon Musk, Jeff Bezos, Changpeng Zhao and Mark Zuckerberg https://t.co/K5nyezT1g2 — Bloomberg Wealth (@wealth) December 29, 2022

Με τα αποτελέσματα της κατάρρευσης της Tesla και της διαμάχης που τον συνοδεύει στο Twitter εδώ και μήνες, ο Μασκ καλείται να βρει κάποιον να αναλάβει το κοινωνικό δίκτυο, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στις άλλες επιχειρήσεις του και να προσπαθήσει να ανακτήσει κάποια από αυτά που ήδη έχει χάσει.

Elon Musk‘s immense wealth and borrowing power are now being tested, as shares in Tesla have sharply declined https://t.co/KSLmiHEIb5 — The Wall Street Journal (@WSJ) December 24, 2022

