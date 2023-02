Rod Stewart: Σε δημοπρασία θα πωληθεί κασέτα με την πρώτη του ηχογράφηση

Η ηχογράφηση έγινε στις 18 Ιουνίου 1964, στο υπόγειο στούντιο του ηχολήπτη Πέπε Ρας στο Σόχο του Λονδίνου

Kασέτα με την πρώτη ηχογράφηση του Σερ Ροντ Στιούαρτ, η οποία συνέβαλε στην εξασφάλιση της πρώτης δισκογραφικής του συμφωνίας, θα πωληθεί σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον πρώην μάνατζέρ του. Ο Τζόναθαν Ρόουλαντς, 83 ετών, είπε ότι η αναλογική κασέτα 15IPS στάλθηκε στη Decca Records ως ηχογράφηση για οντισιόν το 1964 και το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο του Στιούαρτ.

Η κασέτα, που διατίθεται μόνο ως συλλεκτικό αντικείμενο και χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτιμάται ότι θα πωληθεί 500-1.000 αγγλικές λίρες. Μεταξύ άλλων στη δημοπρασία του οίκου Cheffins στο Κέιμπριτζ περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφα της ατζέντας των ραντεβού του Ρόουλαντς το 1964, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι συναντήσεις του με τον Ροντ Στιούαρτ.

Η ηχογράφηση έγινε στις 18 Ιουνίου 1964, στο υπόγειο στούντιο του ηχολήπτη Πέπε Ρας στο Σόχο του Λονδίνου.

Στην κασέτα περιλαμβάνονται τα τραγούδια: Just Like I Treat You, Moppers Blues, Bright Lights Big City, Keep Your Hands Off Her, Don't Tell Nobody, Ain't That Loving You Baby και Worksong.

Ο Τζόναθαν Ρόουλαντς είπε ότι η κασέτα «θα κάνει κάποιον πολύ χαρούμενο».

«Ξέραμε ότι ο Ροντ ήταν κάτι ξεχωριστό. Όπως ο Τομ Τζόουνς και ο Έλτον Τζον έχει κάτι που του επέτρεψε να παραμείνει επίκαιρος στη μουσική βιομηχανία ακόμα και μετά από όλα αυτά τα χρόνια.

