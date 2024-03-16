Η βραβευμένη με Όσκαρ Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός παίρνει την σκυτάλη από την Πολωνή σκηνοθέτιδα Αγκνιέσκα Χόλαντ και αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Σημειώνεται ότι ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν ήταν ο πρώτος πρόεδρος που επιλέχθηκε αρχικά από τα 40 ιδρυτικά μέλη της Ακαδημίας το 1989.

Ο Βιμ Βέντερς διαδέχθηκε τον Σουηδό σκηνοθέτη το 1996 και υπηρέτησε μέχρι το 2020, ενώ ακολούθησε η Χόλαντ, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος μέχρι που αποφάσισε να παραιτηθεί.

«Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάνει εύκολα πίσω, αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είμαι πρώτα απ' όλα σκηνοθέτις. Και σε αυτό θέλω να επικεντρωθώ τα επόμενα χρόνια...για μένα, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω», σημειώνει η Αγκνιέσκα Χόλαντ.

«Γνωρίζοντας ότι η Ζιλιέτ Μπινός είναι πρόθυμη να πάρει τη σκυτάλη ενισχύει το αίσθημά μου ότι αυτή είναι μία απόφαση που ελήφθη τη σωστή στιγμή. Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ να έχω καλύτερη διάδοχο, μιας που εκπροσωπεί τόσο έντονα και πειστικά τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο καθ' όλη τη διάρκεια της εντυπωσιακής καριέρας της».

Σύμφωνα με το Variety, η Γαλλίδα σταρ ξεκινά τον τιμητικό νέο ρόλο της επίσημα την 1η Μαΐου αφού η υποψηφιότητά της εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Ακαδημίας.

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη δραματική ταινία «The Taste of Things» η οποία στις Κάννες απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Τραν Αν Χουνγκ ενώ υποδύεται την Κοκό Σανέλ στην μίνι σειρά του AppleTV+ «The New Look».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

