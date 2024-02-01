Tζαζ κουαρτέτο σε διασκευές των τραγουδιών του σπουδαίου συνθέτη George Gershwin

To τζαζ κουαρτέτο συμπράττει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευές των τραγουδιών του σπουδαίου τζαζ συνθέτη George Gershwin.

Το κουαρτέτο αποτελείται από τους: Κατερίνα Αδαμοπούλου (φωνή), Δημήτρη Καλαντζή (πιάνο), Γιώργο Γεωργιάδη (κοντραμπάσο) και Αναστάση Γούλιαρη (τύμπανα).

Ιδιοφυής και τολμηρός, με νότες που «ξεδίπλωσε» στην καρδιά του Harlem…ο Gershwin συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους Αμερικανούς συνθέτες όλων των εποχών που διαμορφώθηκε, αλλά και διαμόρφωσε τη τζαζ, κατά τη δεκαετία του 1920 στις Η.Π.Α. Ο πολυδιάστατος μουσικός και σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος πιανίστας, συνδύασε την τεχνική της κλασικής μουσικής με τη τζαζ χρησιμοποιώντας περίπλοκους ρυθμούς και αναπάντεχες αρμονίες.

To κουαρτέτο θα παρουσιάσει διασκευές επιλεγμένων τραγουδιών της διαχρονικής κληρονομιάς που άφησε ο Gershwin, γραμμένα για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο όπως το γνωστό “Summertime” ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια από τη folk όπερα “Porgy & Bess”, το “Fascinating Rhythm” και “The Man I Love” από τo musical “Lady be good”, το "Let's Call the Whole Thing Off" από τη γνωστή ταινία “Shall we Dance” κ.α. Οι μουσικοί επιχειρούν να αποδώσουν τη «μαγεία» των συνθέσεων του Gershwin μέσα από τη δική τους μοντέρνα εκδοχή όπου θα ζωντανέψουν στο κοινό την εκτίμηση για τη διαχρονική συμβολή του Gershwin στον κόσμο της μουσικής.

Κατερίνα Αδαμοπούλου | φωνή

Δημήτρης Καλαντζής | πιάνο

Γιώργος Γεωργιάδης | κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης | τύμπανα

“Singing the Great Melodies of George Gershwin”

Παρασκευή, 16/02

9:45 μ.μ.

Afrikana, Ιεροφαντών 13, 118 54 Αθήνα, Ελλάδα

Σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο λάιβ υπάρχει μια συμμετοχή 7 ευρώ.

Τα live ξεκινάνε περίπου στις 22:00 και λαμβάνουν χώρα στην κεντρική σκηνή, στον εσωτερικό κλιματιζόμενο χώρο μας.

Εαν επιθυμείτε να καθίσετε στον εξωτερικό μας χώρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση πέραν της κατανάλωσής σας.

Εάν επιθυμείτε να καθίσετε στον εσωτερικό μας χώρο και αποχωρήσετε πριν την έναρξη του live, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση πέραν της κατανάλωσή σας.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση για το λάιβ, υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 8 ευρώ /άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις

επικοινωνείτε μέσω μηνύματος στην σελίδα μας ή στο 2103410445 (ώρες λειτουργίας καταστήματος)

Contact:

6972264665

Katerina.adamo@gmail.com

https://www.facebook.com/events/975450717668563?locale=el_GR

https://jazzlibrary.gr/en/artists/adamopoulou-katerina

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UClSBYtbNezAHqYZOKmySL6Q

