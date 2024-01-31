Το «ΙΝΚ» του Δημήτρη Παπαϊωάννου επιστρέφει για πέντε παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 22, 23, 24 25 και 26 Απριλίου, ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο παγκόσμιας περιοδείας. Η παράσταση που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς σ' όλο τον κόσμο, θα ολοκληρώσει τη διεθνή περιοδεία της στο ανακαινισμένο ιστορικό Théâtre de la Ville του Παρισιού, αμέσως μετά τις παραστάσεις της Αθήνας. Η προπώληση για τις παραστάσεις του Μεγάρου ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2024.

«Έφτιαξα ένα πολύ σκοτεινό έργο σε μια περίοδο της ζωής μου που ήμουν πλημμυρισμένος από αγάπη και φως. Το INK δεν αφηγείται μια ιστορία αλλά είναι ένα όνειρο μέσα στο όνειρο...» είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στη συνέντευξη τύπου που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριου του 2022 στο Μέγαρο με αφορμή τη νέα του παραγωγή. «Είναι ένα παιχνίδι για δύο. Ένα έργο για την επιθυμία, όπως λέει και ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου "για του πόθου τ' αγρίμι". Για την μανία σύνδεσης με την νεότητα και την ομορφιά. Ένας ευαγγελισμός που, όπως όλοι ξέρουμε, τελειώνει με μια σταύρωση. Η αλήθεια είναι βέβαια πως όταν μοιράζεσαι ένα έργο με τον κόσμο, αρχίζει και σημαίνει χίλια δύο άλλα πράγματα μαζί, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ασχολείται με αυτήν την εμμονή» είχε αναφέρει.

Το «ΙNK» είναι ένα έργο για δύο που δημιούργησε και ερμηνεύει ο ίδιος ο Δ. Παπαϊωάννου με τον Γερμανό χορευτή Σούκα Χορν τον οποίο ξεχώρισε από την συνεργασία τους στον «Εγκάρσιο Προσανατολισμό». Ένα έργο πλημμυρισμένο με νερό, που θέτει σε δοκιμασία σώμα και ψυχή, μια τολμηρή καταβύθιση στην πολυπλοκότητα της ανθρώπινης επιθυμίας που τιμήθηκε στην Ιταλία με το βραβείο Ubu 2020-21.

Το «ΙΝΚ» στην πρώτη του εκδοχή ξεκίνησε το 2021 ως ανάθεση και συμπαραγωγή των Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale + Fondazione I Teatri / Festival Aperto - Reggio Emilia. Η ολοκλήρωση του έργου και η παγκόσμια περιοδεία του ΙΝΚ έχουν συμπαραγωγούς την Biennale de la Danse de Lyon 2023, το Sadler's Wells London, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η παράσταση έχει ήδη παρουσιαστεί σε περισσότερους από 60.000 θεατές σε 15 χώρες και έχει υμνηθεί από τους κριτικούς: «Από τη στιγμή που ανοίγει η αυλαία, η παράσταση κρατάει το κοινό με κομμένη την ανάσα» ( Campadidanza Dance Magazine), «Ο Παπαϊωάννου είναι από τους σπουδαιότερους δημιουργούς σκηνικών εικόνων της εποχής μας», «Το ΙΝΚ διευρύνει τα όρια του θεάτρου» ( Le Devoir), «Ένα θέαμα που αρνείται τους προσδιορισμούς» (Liminateatri), «Διεστραμμένο, άναρχο και σαγηνευτικό» (ABC Sevilla), «Μια αέναη αναζήτηση του υπέροχου» (El País).

Η μουσική ηχογραφήθηκε από την musicAeterna υπό την διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Τιμές εισιτηρίων: από 8 έως 40 ευρώ.

