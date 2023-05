«Δεν είμαι πάντα ένας καλός τύπος»: Ο Τομ Χανκς αποκαλύπτεται στο πρώτο του μυθιστόρημα

Το παρθενικό μυθιστόρημα - έμμεση εξομολόγηση του μεγάλου σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χανκς «τραβάει» την κουρτίνα στην κινηματογραφική βιομηχανία και τη συμπεριφορά του στο πλατό

Ο Τομ Χανκς αποκαλύπτει το Χόλιγουντ, και αποκαλύπτεται ο ίδιος, έστω και δια της τεθλασμένης, στο παρθενικό του μυθιστόρημα, λέγοντας ότι έγραψε ως «εκτόνωση από την ατέρμονη πίεση» της δημιουργίας ταινιών. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, παντρεμένος με την ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, δημοσιεύει το The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Το Γύρισμα ενός Ακόμα Μεγάλου Κινηματογραφικού Έργου Τέχνης» σε ελεύθερη μετάφραση), το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη δική του καριέρα στη μεγάλη οθόνη.

Ο κόπος των γυρισμάτων μιας ταινίας, λέει στο BBC, σημαίνει ότι μπορεί «απλώς να ξεμείνεις από περιέργεια για τη δουλειά». «Μερικές φορές απλά πρέπει να έχεις κάποιον άλλο λόγο για να εξάψεις τη φαντασία σου», εξηγεί. Ο Χανκς, 66 ετών, λέει ότι «πάντοτε» έγραφε, «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο». Η συλλογή διηγημάτων του, Uncommon Type, εκδόθηκε το 2017 και έχει πουλήσει περισσότερα από 234.000 αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρχισε να γράφει το νέο του μυθιστόρημα των 448 σελίδων τον επόμενο χρόνο.

«Έγραφα ανάμεσα στις ταινίες, έγραφα όπου κι αν ήμουν, έγραφα στα αεροπλάνα, έγραφα στο σπίτι, έγραφα στις διακοπές, έγραφα σε δωμάτια ξενοδοχείων, έγραφα τα Σαββατοκύριακα όταν δεν δούλευα», λέει. «Δεν είναι δίκαιο», παραδέχεται, ότι το παρθενικό του μυθιστόρημα εκδίδεται χωρίς να περάσει από τη συνηθισμένη δοκιμασία των απορρίψεων από εκδότες, ενώ άλλοι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς αγωνίζονται για να εκδοθεί το βιβλίο του. Αλλά δεν απολογείται, και ξέρει ότι το βιβλίο θα «ζήσει και θα πεθάνει τελικά με βάση τη δική του ικανότητα να ψυχαγωγεί και να διαφωτίζει ένα κοινό».

Οι ετυμηγορίες των κριτικών για το The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece είναι πάντως χλιαρές. Τον Χανκς δεν τον ενοχλούν οι κριτικές. Λέει ότι η «καθημερινή δουλειά του ως αστέρας του κινηματογράφου» σημαίνει ότι μπορεί να «χειριστεί» κάθε κριτική. Ο ηθοποιός λέει ότι γίνεται «πιο δυνατός όταν πρόκειται να ‘’διαλυθεί’’ πραγματικά».

Η πλοκή του μυθιστόρηματός του έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ταινίας δράσης με υπερήρωες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει ένα καστ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένου ενός εκκεντρικού σκηνοθέτη και ενός εγωπαθή πρωταγωνιστή που διακόπτει και καθυστερεί τα γυρίσματα. Προκαλεί λοιπόν έκπληξη, όταν ο Χανκς, η συμπαθητική φωνή του Γούντι στο Toy Story, εξομολογείται ότι δεν είναι πάντα ένας καλός τύπος: «Έχω συμπεριφερθεί έτσι και ο ίδιος σε κάθε μια από αυτές τις φορές (του βιβλίου) σε ένα πλατό. «Δεν είναι όλοι στα καλύτερά τους κάθε μέρα σε ένα κινηματογραφικό πλατό», συνεχίζει. «Πέρασα δύσκολες μέρες προσπαθώντας να γίνω επαγγελματίας, με τη ζωή μου να καταρρέει με περισσότερους από έναν τρόπους, και η απαίτηση για μένα εκείνη τη μέρα ήταν να είμαι αστείος, γοητευτικός και τρυφερός - και αυτό να είναι το τελευταίο πράγμα που νιώθω».

Ωστόσο, ο Χανκς υπερηφανεύεται που είναι πάντα στην ώρα του. «Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί σε μια ταινία είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να παίζει με το χρόνο ή τη διάρκεια του γυρίσματος ή τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα βαρύτατο αμάρτημα στον κλάδο των ταινιών».

«Θα εκπλαγείτε», προσθέτει, «με το πόσοι άνθρωποι (ηθοποιοί) ξέρουν ότι "μπορούν να τη γλιτώσουν", και τους λένε ότι μπορούν να τη γλιτώσουν, επειδή κουβαλούν την ταινία στους ώμους τους».



