Το ΥΠΠΟ εξαγόρασε το βιομηχανικό συγκρότημα επί της Πειραιώς 260

Ολοκληρώθηκε η αγορά από το Υπουργείο Πολιτισμού και η μεταβίβαση από την Εθνική Τράπεζα του βιομηχανικού συγκροτήματος επί της Πειραιώς 260 (π. Εργοστάσιο Τσαούσογλου), έκτασης 31.687 τ.μ., εντός των οποίων βρίσκονται 15 κτήρια, με τα περισσότερα να έχουν χαρακτηριστεί μνημεία. Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, πρόκειται για συμφωνία και πράξη κομβικής σημασίας για την ανάδειξη της περιοχής του Ελαιώνα σε πολιτιστικό πόλο. Η αγορά του ακινήτου (12.600.000 ευρώ) χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Από το 2000, το Υπουργείο Πολιτισμού συζητούσε με την Εθνική Τράπεζα την αγορά του ακινήτου επί της Πειραιώς 260. Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες, μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, υπερπήδησης πλήθους γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και αγαστής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δεν υπήρχε εκατέρωθεν ισχυρή βούληση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εξαγορά του ακινήτου δεν θα είχε επιτευχθεί. Στόχος μας είναι στο βιομηχανικό συγκρότημα του π. Εργοστασίου Τσαούσογλου να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πολιτιστικός πόλος, πέρα από το Ελληνικό Φεστιβάλ, το οποίο προφανώς θα συνεχίσει να στεγάζεται στον χώρο», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και πρόσθεσε: «Ήδη, είναι σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτιστικών Πόρων για την αποκατάσταση και τη μετατροπή ενός βιομηχανικού κελύφους σε κτήριο σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές, για να φιλοξενήσει ποικίλες δραστηριότητες του Οργανισμού. Διατηρώντας τη φυσιογνωμία του κτηρίου, δίνουμε νέα ζωή σε ένα ιστορικό μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερο κοινωνικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Και με την περίπτωση του ακίνητου επί της οδού Πειραιώς 260 υπηρετούμε την πολιτική μας, της αποκατάστασης και της απόδοσης νέων χρήσεων σε κτήρια ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟ, μέσα από την αναβάθμιση των ακινήτων αυτών συμβάλουμε στην αναγέννηση του ιστορικού κέντρου και επιμέρους περιοχών της Αθήνας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ανέφερε: «Η Εθνική Τράπεζα διαχρονικά στηρίζει την ανάδειξη του πολιτισμού της χώρας μας. Από το 2011, η Τράπεζα παραχωρούσε τη χρήση μέρους του ακινήτου Πειραιώς 260 για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Αθηνών, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας πόλος πολιτιστικών χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Η μεταβίβαση του ακινήτου τον Δεκέμβριο 2023 αποτελεί δείγμα του εξαιρετικού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού».

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στο ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 260 κατά το παρελθόν στεγάζονταν οι εγκαταστάσεις της επιπλοποιίας Τσαούσογλου. Το ΥΠΠΟ, με διαδοχικές κηρύξεις το 2000 και το 2001, χαρακτήρισε τα κτίρια του ακινήτου ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, χρήζοντα ειδικής κρατικής μέριμνας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν αξιόλογο δείγμα βιομηχανικών κατασκευών, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής φυσιογνωμίας της οδού Πειραιώς στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, και κατά συνέπεια, έχουν σημαντικό κοινωνικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Πηγή: skai.gr

