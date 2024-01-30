Ο Νίκος Κούρκουλος γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1934 στην Αθήνα. Σε νεανική ηλικία υπήρξε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και όπως έλεγε και ο ίδιος, συμπτωματικά πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός. Ο Νίκος Κούρκουλος σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου πλάι στον Μάνο Κατράκη και αποφοίτησε το 1958.

«Το να είσαι ερωτευμένος είναι μια φοβερή έκτη αίσθηση. Είναι η μόνη κατάσταση όπου αρκείσαι στο να δίνεις από τον εαυτό σου χωρίς να σκέφτεσαι να πάρεις τίποτε.»

Δεκαεπτά χρόνια μας λείπεις ❤️#ΝίκοςΚούρκουλος pic.twitter.com/Kw2qYpD1pu January 30, 2024

Η πρώτη του εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι ήταν στο έργο «Η κυρία με τις καμέλιες» με τον θίασο Λαμπέτη – Xορν. Η συνέχεια της πορείας του αποδείχθηκε λαμπρή καθώς συμμετείχε σε θιάσους και υποκρίθηκε πολλούς ρόλους σε έργα όπως «Nίκη χωρίς φτερά», «Πύργος» του Φραντς Kάφκα, «Iούλιος Kαίσαρ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «H Δίκη» του Φραντς Kάφκα, «Ποτέ την Kυριακή» («Ίλια Nτάρλιγκ») στις H.Π.A., σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη, παράσταση για την οποία κέρδισε την υποψηφιότητα για το Βραβείο Tony.

Το 1972, ο Νίκος Κούρκουλος, συγκροτεί τον δικό του θίασο και ανεβάζει το «Tάνγκο» του Σλ. Mρόζεκ. Στη συνέχεια δημιουργεί το θέατρο ΚΑΠΠΑ για να στεγάσει τον θίασό του και ανεβάζει τα έργα: «Όπερα της πεντάρας» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, «O Γλάρος» του Άντον Tσέχοφ, «Oιδίποδας τύραννος» του Σοφοκλή, «Aνταπόκριση» του Oύγκο Mπέτι, «Ψηλά από τη Γέφυρα» του Άρθουρ Mίλερ, «Στη Φωλιά του Kούκου» του Nτέιλ Bάσερμαν. Το 1988 σκηνοθέτησε το «Φτωχέ μου φονιά» του Πάβελ Kόχουτ, ενώ το 1992 θα κάνει την τελευταία εμφάνιση του στο θέατρο, με τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή, στην Eπίδαυρο.

