Πέθανε σήμερα στη Ρώμη, σε ηλικία ενενήντα ετών, η Ιταλίδα ηθοποιός Σάντρα Μίλο. Στην κινηματογραφική της σταδιοδρομία, τα τελευταία εξήντα χρόνια, είχε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες , όπως τους Ρομπέρτο Ροσσελίνι, Φεντερίκο Φελίνι, Λουίτζι Τζάμπα και Ντίνο Ρίζι.

Η γνωστότερη ερμηνεία της ήταν, αναμφίβολα, στο έργο 8½ του Φελίνι, το οποίο βραβεύθηκε με Όσκαρ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει και η ίδια, για σειρά ετών διατήρησε και δεσμό με τον πασίγνωστο Ιταλό σκηνοθέτη της «Γλυκιάς Ζωής». Στη δεκαετία του ογδόντα παρουσίασε σειρά εκπομπών στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai και συμμετείχε σε πρωτοβουλίες και συνέδρια του σοσιαλιστικού κόμματος του Μπετίινο Κράξι.

Morta Sandra Milo, musa di Fellini. Ha accompagnato generazioni di italiani: L'attrice si è spenta a 90 anni nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto https://t.co/ien38N7n8x — Fisco24 (@fisco24_info) January 29, 2024

Στα ογδόντα επτά της χρόνια, είχε λάβει το ιταλικό κινηματογραφικό βραβείο Ντάβιντ, για την συνολική τη πορεία στον χώρο της τέχνης. Όπως γράφει ο Τύπος, «ήταν, αναμφίβολα, μια από τις δημοφιλέστερες Ιταλίδες ηθοποιούς».

«Αγαπούσα πολύ τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, αλλά χωρίς την έλξη που τόσες γυναίκες ένιωθαν για έναν τόσο όμορφο και γοητευτικό άνδρα. Ο Μαρτσέλο ήταν πιο ελαφρύς, ο Φεντερίκο είχε περισσότερο βάθος, αλλά, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν ο ένας να συμπλήρωνε τον άλλον, σαν ο ένας να διέθετε τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά στα οποία ο άλλος υστερούσε», είχε δηλώσει η Σάντρα Μίλο.

