Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Το ολοκαίνουργιο musical της μετρ του είδους Θέμιδος Μαρσέλλου με πρωταγωνιστές τους: Μαντώ, Πωλίνα, Σοφία Βόσσου, Κώστα Μπίγαλη, Αργύρη Αγγέλου και με ειδική συμμετοχή του Λάκη Παπαδόπουλου που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό και σκίζει.

Πάνω από 800 άτομα βρέθηκαν χθες στο κεντρικό θέατρο για να απολαύσουν τους μοναδικούς αυτούς τραγουδιστές σε ένα έργο που «χτίστηκε» πάνω στα τραγούδια τους και πραγματικά ενθουσιάζει.

Και μάλλον τους κάποιος τους μάτιασε, αφού η χθεσινή παράσταση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Το Reunion The Musical πήγε κανονικά ως και το διάλειμμα και εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Skai.gr οι τεχνικοί της σκηνής διαπίστωσαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους μηχανισμούς που μετακινούν τμήματα της σκηνής και των σκηνικών.

Αν και κατέβαλλαν τεράστια προσπάθεια για να αποκατασταθεί η βλάβη και να συνεχιστεί η παράσταση κανονικά, όπως ήταν προγραμματισμένο και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση προς τον κόσμο που βρισκόταν εκεί τους ζητούσε να κάνουν λίγο υπομονή, τελικά το πρόβλημα αποδείχτηκε πιο σοβαρό απ’ ότι αρχικά πίστευαν.

Καθώς δε, έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των καλλιτεχνών που βρίσκονταν στη σκηνή του Παλλάς, αποφασίστηκε να μη συνεχιστεί η παράσταση και ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση προς τον κόσμο. Σε αυτήν τους ζητούσαν συγγνώμη για την αναστάτωση και φυσικά τους έδιναν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκ νέου την παράσταση μια άλλη ημέρα της επιλογής τους.

Παρουσιάζοντας απλά το αρχικό τους εισιτήριο με τη χθεσινή ημερομηνία που ήταν και αυτή που η παράσταση δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί και κλείνοντας μια νέα ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

