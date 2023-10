Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τον «Καρυοθραύστη» Πολιτισμός 15:18, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

71

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το σκηνικό της παράστασης είναι ένα γυάλινο δωμάτιο-βιτρίνα μέσα από το οποίο η Μαρί-Κλάρα θα ονειρευτεί και θα ταξιδέψει μέσω της φαντασίας της