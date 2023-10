«Θέατρο Χώρος»: Παρουσιάζει την παράσταση Theater Jazz Experience Πολιτισμός 15:10, 17.10.2023 linkedin

Οι τέσσερις δεξιοτέχνες μουσικοί ετοιμάζουν μια βραδιά αυθεντικής jazz σε ενορχηστρώσεις και επιμέλεια του Νίκου Χατζητσάκου