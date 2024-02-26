Το Εθνικό Θέατρο ακυρώνει παραστάσεις εξαιτίας της απεργίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ

Ακυρώνονται οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Πιο συγκεκριμένα ακυρώνονται: o «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στην Κεντρική Σκηνή, «Ολοι εμείς πουλιά» του Ουαζντί Μουαουάντ στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» και «Η Προξενήτρα» του Θόρντον Ουάιλντερ στο Θέατρο Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου, οι θεατές που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν τη δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ή ακύρωσης και επιστροφής του αντιτίμου.

Όσοι εκ των θεατών έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαδικασία ακύρωσης ή αλλαγής των εισιτηρίων τους. Ε

ισιτήρια που αγοράστηκαν από φυσικό σημείο προπώλησης, μπορούν να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν στο σημείο όπου αγοράστηκαν.

Σημειώνεται ότι για τους θεατές που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την παράσταση «Ολοι εμείς πουλιά» θα γίνει επιστροφή χρημάτων γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

