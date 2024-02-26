Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Μας «ταξιδεύει» με όχημα τις πιο τρυφερές του μπαλάντες

Δεν μπορείς να χωρέσεις σε λόγια τα συναισθήματα που σου προκαλεί η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Είναι πρακτικά αδύνατο. Μια από τις πιο ισχυρές και συναισθηματικές φωνές που είτε μας φέρνει δάκρυα συγκίνησης στα μάτια, είτε μας ωθεί σε πολύωρα χοροπηδητά και ξεσαλώματα. Είτε η φωνή του παλεύει με τον μεθυστικό ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, είτε με την απαλή μελωδία του βιολιού, η επιρροή που ασκεί επάνω σε όσους τον αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η ίδια.

Φέτος, αποφάσισε να μας πάει ένα τρυφερό ταξίδι με όχημα τις αξέχαστες μπαλάντες της δισκογραφίας του. Συντροφιά με την μουσική παρέα που τον συνοδεύει χρόνια τώρα, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο, νιώσαμε σαν να τηλεμεταφερθήκαμε σε μια παραλία, βράδυ, τραγουδώντας στην κιθάρα ρομαντικές μπαλάντες γύρω από την φωτιά. Στην προκειμένη περίπτωση η φωτιά ήταν ο Βασίλης.

Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά, με την Σφεντόνα, η οποία δεν λείπει ποτέ από τα live του. Αφού μας καλωσόρισε θερμά, ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα, ζητωκραβγές και κάθε λογής εκφάνσεως αγάπης και θαυμασμού.

«Ζούμε για να σ ’ακούμε», «Ευχαριστούμε που υπάρχεις», «Μου θυμίζεις τα νιάτα μου». Αυτές ήταν οι φράσεις που φώναζαν άνθρωποι από το κοινό ανάμεσα στα χειροκροτήματα της υποδοχής.

