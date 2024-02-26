Kenneth Mitchell: Ο ηθοποιός του «Star Trek» και της «Marvel» πέθανε σε ηλικία 49 ετών

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο ηθοποιός Kenneth Mitchell, γνωστός από την ταινία «Captain Marvel» και τη σειρά «Star Trek». Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν 49 ετών, διαγνώστηκε με ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα) πριν από πεντέμισι χρόνια. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή η οικογένειά του με δήλωσή της στο Instagram.

Kenneth Mitchell -- who starred in a 'Star Trek' television show and Marvel movie -- has died. 💔🕊



All we know 👉 https://t.co/RT3nn1ftmX February 26, 2024

Ανέφερε ότι ο Kenneth Mitchell ήταν «ένα εμπνευσμένο έργο τέχνης για όλες τις καρδιές που άγγιξε». Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Captain Marvel». Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στο «Star Trek: Discovery», πέθανε το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του που κοινοποιήθηκε στο X.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κένεθ Αλεξάντερ Μίτσελ, αγαπημένου πατέρα, συζύγου, αδελφού, θείου, γιου και αγαπητού φίλου», ανέφερε η οικογένεια στην ανάρτησή της, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Instagram. «Ο Κεν ήταν γνωστός ηθοποιός σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η δήλωση.

KENNETH A. MITCHELL

25.11.1974 ~ 24.02.2024



With heavy hearts we announce the passing of Kenneth Alexander Mitchell, beloved father, husband, brother, uncle, son and dear friend. pic.twitter.com/CdknbeFWQm — Kenneth Mitchell (@MrKenMitchell) February 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.