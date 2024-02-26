Λογαριασμός
Kenneth Mitchell: Ο ηθοποιός του «Star Trek» και της «Marvel» πέθανε σε ηλικία 49 ετών

Είχε διαγνωστεί με ALS

Kenneth Mitchell

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο ηθοποιός Kenneth Mitchell, γνωστός από την ταινία «Captain Marvel» και τη σειρά «Star Trek». Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν 49 ετών, διαγνώστηκε με ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα) πριν από πεντέμισι χρόνια. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή η οικογένειά του με δήλωσή της στο Instagram.

Ανέφερε ότι ο Kenneth Mitchell ήταν «ένα εμπνευσμένο έργο τέχνης για όλες τις καρδιές που άγγιξε». Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Captain Marvel». Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στο «Star Trek: Discovery», πέθανε το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του που κοινοποιήθηκε στο X.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κένεθ Αλεξάντερ Μίτσελ, αγαπημένου πατέρα, συζύγου, αδελφού, θείου, γιου και αγαπητού φίλου», ανέφερε η οικογένεια στην ανάρτησή της, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Instagram. «Ο Κεν ήταν γνωστός ηθοποιός σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η δήλωση. 

