Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις: 5 προτάσεις για την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Θέατρο:

Βασιλιάς Ληρ, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινόυ στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας

Ο «Βασιλιάς Ληρ», παρουσιάζεται, στο θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, σε απόδοση και διασκευή του Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Το θέμα αυτής της τραγωδίας του Σαίξπηρ, αφορά στην απόφαση του Βασιλιά Ληρ να μοιράσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες του. Τη Γονερίλη, τη Ρεγάνη και τη μικρότερη την Κορδέλια. Αυτή που θα τον πείσει για την αγάπη της θα πάρει το βασίλειο.

*Παίζουν: Mπέττυ Αρβανίτη, Nίκος Αλεξίου, Αντώνης Γιαννακός, Νέστορας Κοψιδάς, Ερατώ Πίσση, Γκαλ Ρομπίσα, Εύα Σιμάτου, Βιργινία Ταμπαροπούλου.

Παραστάσεις: Από 23 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00.

Εισιτήρια: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 13,17 ευρώ. Σάββατο, Κυριακή: 15, 20.Προπώληση: More.com.

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη. Τηλ: +30 210 8838727.

