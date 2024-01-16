Tο Stages A/Live παρουσιάζει τη Μαρίνα Σάττι στο Onassis Channel

Η εκρηκτική συναυλία της Μαρίνας Σάττι που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται αποκλειστικά στο Onassis Channel στο YouTube, ειδικά κινηματογραφημένη από τον Χρήστο Σαρρή. Ετοιμαστείτε για το πιο θερμό και διονυσιακό ψηφιακό live της νέας χρονιάς.

Το STAGES A/LIVE επιστρέφει για τρίτη σεζόν. Αυτή τη φορά, ζωντανά και ψηφιακά, η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021, εξελίσσεται σε έναν νέο τρόπο να ζεις την κάθε συναυλία. Για τη σεζόν 2023-24, το STAGES A/LIVE έχει κοινό και είναι γυναικεία υπόθεση, με επίκεντρό του τέσσερις μοναδικές θηλυκότητες. Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 21:00, η Μαρίνα Σάττι κάνει πρεμιέρα με ένα διονυσιακό live στο Onassis Channel στο YouTube.

Δεν είναι απλό να παντρέψεις την παραδοσιακή μουσική με την pop, τη γκάιντα με τα beats, τα νταούλια με τα Roland 808, τους αρχέγονους ήχους της ελληνικής και κατ’ επέκταση βαλκανικής υπαίθρου με τα ερεθίσματα που γεννιούνται τώρα στις ψηφιακά διασυνδεδεμένεις μητροπόλεις του κόσμου. Η Μαρίνα Σάττι έχει καταφέρει όχι απλά να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό της μουσικό είδος, αλλά είναι μια κατηγορία από μόνη της στη σύγχρονη μουσική σκηνή της Ελλάδας. «Για μένα παράδοση είναι οι άνθρωποι –που έρχονται και φεύγουν–, ο τρόπος που βρίσκονται μεταξύ τους, που επικοινωνούν και αυτά που αφήνουν πίσω τους» λέει η ίδια σήμερα. Στο μυαλό της όμως έχει ήδη το δημιουργικό της αύριο… Με το βλέμμα στραμμένο σε μια γραμμή του ορίζοντα που ξεπερνά γεωγραφικά και αισθητικά σύνορα, λίγο πριν εκπροσωπήσει τη χώρα στη σκηνή της Eurovision 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας, εγκαινιάζει για το 2024 την ψηφιακή σκηνή του Onassis Channel στο YouTube από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το σπάνιο βιομηχανικό μνημείο στο κέντρο της Αθήνας σε ένα παλιό εργοστάσιο φωταερίου, με περισσότερους από 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο.

Η γεννημένη στην Αθήνα και μεγαλωμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, από πατέρα Σουδανό και μητέρα Ελληνίδα, υπότροφος στο Berklee College of Music – αποφοίτησε το 2011 έχοντας σπουδάσει ενορχήστρωση και παραγωγή, αποτελεί λαμπρό case study του πώς μπορεί να αφομοιωθεί από ένα εξαιρετικό και ανοιχτόμυαλο μουσικό ταλέντο ένα σύνολο φαινομενικά ασύμβατων επιρροών. Άλλωστε η ελευθερία της έκφρασης ήταν και παραμένει το ζητούμενο για εκείνη και η πορεία της το αποδεικνύει περίτρανα, τόσο πριν αλλά και μετά την εκκωφαντική επιτυχία που γνώρισε το 2017 με τη «Μάντισσα», ένα εμπνευσμένο από ηπειρώτικους δρόμους και άνευ προηγουμένου ελληνικής κοπής single που έγινε viral και πια μετρά 55 εκατομμύρια views στο YouTube.

Η τραγουδίστρια, συνθέτρια, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του πολυφωνικού σχήματος fonέs και της γυναικείας χορωδίας CHÓRES, κατόπιν εμφανίστηκε ζωντανά σε περισσότερες από 20 χώρες - ξεχωρίζουν τα live στα Champions of the Earth Awards του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι συμμετοχές της με τις fonέs σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ όπως το Womad αλλά και το πέρασμά τους από το KEXP, τον Φεβρουάριο του 2020, όντας μάλιστα το πρώτο ελληνικό σχήμα στο θρυλικό show. Στη συνέχεια, η Mαρίνα Σάττι συνεργάστηκε με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όπως τους Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Κυπουργό, Γιώργο Νταλάρα, Παύλο Παυλίδη, Διονύση Σαββόπουλο, Paco de Lucia, Patrice Rushen, Simon Shaheen, Maria Mulata και Mavis Staples και θα άφηνε πέντε χρόνια να περάσουν μέχρι να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2022 το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο YENNA.

Οι Live YouTube πρεμιέρες του STAGES A/LIVE θα συνεχιστούν με τρία ακόμα δυναμικά lives μέσα στη σαιζόν. H Pongo, η νέα ντίβα του Kuduro, όπως την αποκαλούν, γεννημένη στην Ανγκόλα, θα μας μαγνητίσει με Afrobeats, παρέα με μια ομάδα χορευτών τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πανκ νεοϋορκέζικη τετράδα των cumgirl8, συγκρότημα αλλά και εκκεντρικό fashion brand τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Τέλος, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, το Onassis Channel στο YouTube θα φιλοξενήσει την τελευταία συναυλία της σαιζόν για το STAGES A/LIVE με τη Σtella, τη μοναδική Ελληνίδα μουσικό που ανήκει στον εμβληματικό κατάλογο των καλλιτεχνών της ιστορικής δισκογραφικής Sub Pop.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Διεύθυνση Παραγωγής: Έλενα Χωρέμη, Σμαράγδα Δογάνη

Βοηθός Παραγωγής: Άντζυ Αυγέρη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ

Τραγούδι: Ερασμία Μαρκίδη, Έλενα Λεώνη

Μουσικοί: Σωτήρης Ντούβας, Αποστόλης Μπουρνιάς, Δημήτρης Μπρέντας

Χορευτές/Χορεύτριες: Ειρήνη Δαμιανίδου, Γιαν Άγγελος Αποστολίδης Ισαάκ, Νεφέλη Αποστολία Κατρή, Μαρία Σταματία Κατσιμπράκη, Εμμανουέλα Αντιβάση, Σπύρος Χριστάκης, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Christian Drewicke

Make Up: Χρήστος Μαζούρεκ

Hairstyle: Μαρία Παπαδόγκωνα

Styling: Κωνσταντίνος Στεργίου

Παραγωγή: Prospero – Κατερίνα Σταματάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Alex Elsabag

Εκτέλεση Παραγωγής: Εύα Πολυχρονιάδου, Βασιλική Γιαννακοπούλου, Μαρία Πρασίνη

Χορογράφος: Ειρήνη Δαμιανίδου

Ηχοληψία: Δημήτρης Καρπούζας, Νίκος Γκουντινάκης, Ekelon Μουρούλης

Φωτισμοί: Παναγιώτης Τσεβρένης

Video: Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Dj Airth, Γρηγόρης Μιλόβι

Χειρισμός Video: Γεράσιμος Καββαδάς

Management: Alex Elsabag

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οργάνωση Παραγωγής: Αναστασία Καραδήμου, Ελίνα Λινοξυλάκη

Εκτέλεση Παραγωγής: Αχιλλέας Σταύρου, Ελένη Κουβεριανού

Τεχνικοί Ήχου: Δημήτρης Σαμαράς, Βαγγέλης Φιλαΐτης, Δημήτρης Παρλαμάς

Τεχνικός Φωτισμού: Νίκος Μπουντούνης

Υπηρεσίες Φύλαξης: Minotavros Specialized Services

Ιατρική Κάλυψη: SOS Ιατροί

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία, Διεύθυνση Φωτογραφίας & Κάμερα: Χρήστος Σαρρής

Εικονοληψία: Δημήτρης Ζιβόπουλος, Κοραλία Δογάνη, Φίλιππος Ζαμίδης, Ανδρέας Μάρκου

A΄ βοηθός κάμερας: Γιώργος Μανιάτης

Β΄ βοηθός κάμερας & DIT: Γιώργος Κολιός

Drone Operator: Ορφέας Καλαφάτης / Cinedrone

Βίντεο εξοπλισμός: DK Rental House, Rent Photo Video

Ηχογράφηση & Μίξη Ήχου: Jacopo Fokas

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Γ. Σάρδης – Α10 Post Productions

Visual FX: Kent Productions

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

STAGES A/LIVE στο Onassis Channel στο YouTube

Το STAGES A/LIVE είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, που αντέδρασε άμεσα στις κλειστές σκηνές κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown για να υποστηρίξει έμπρακτα τις μουσικές σκηνές, τους μουσικούς και όσους βρίσκονται πίσω από τη σκηνή, σε μια δύσκολη συγκυρία απραξίας. Για τις σκηνές που είχαν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή, το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινίασε μια ψηφιακή μουσική σκηνή, καθώς ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και η μουσική μας (δια)μορφώνει. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων ξαναζωντάνεψε με μοναδικές συναυλίες. Το STAGES A/LIVE έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση τον Ιανουάριο του 2021. Χιλιάδες μουσικόφιλοι έζησαν διαδικτυακά τα εκρηκτικά live των Nightstalker και των Ath Kids από το Gagarin 205, των Puta Volcano από το AN Club, των Θραξ Πανκc και του Μικρού Κλέφτη από το We Club, του Παύλος Παυλίδης Trio από το Principal Club Theater, των 63 High από το Eightball Club, των Bazooka από το Lab Art.

Από το 2022 το STAGES A/LIVE γιορτάζει τη μουσική και τους μουσικούς με απρόσμενα live από απρόσμενους χώρους στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Διατίθενται οι συναυλίες των Naxatras στο Ακόντισμα, των Planet Of Zeus στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, του Saske από το Κατάστημα Κράτησης στη Νιγρίτα Σερρών, του Ψαραντώνη στο Νερατζέ Τζαμί, τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη στo Antart Studio.

Επόμενα διαδικτυακά live:

Pongo, Δευτέρα 29/01

CumGirl8, Δευτέρα 12/02

Σtella, Δευτέρα 15/04

Onassis Channel στο YouTube

Το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση φτιάχνει μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.

Δείτε το τρέιλερ:



Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό.

Διάρκεια: 62’

Διαβάστε περισσότερα για τη συναυλία: εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το STAGES A/LIVE: εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.