Σαρκοφάγους, μούμιες, σκελετούς, νεκρικές μάσκες, επιτύμβια στήλη με αρχαιοελληνική επιγραφή, αλαβάστρινα αγγεία και άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς ανακάλυψαν οι Αιγύπτιοι και Ιάπωνες αρχαιολόγοι σε ανασκαφές στη νεκρόπολη της Σακκάρα, που βρίσκεται περίπου 20 μίλια νότια του Καΐρου.

Τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρύματα βρέθηκαν μέσα τάφο 4.000 ετών λαξευμένο σε βράχο, που περιλέμβανε πολλά επιμέρους «δωμάτια».

Σύμφωνα με τον Muhammad Youssef, Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων της Σακκάρα και Επικεφαλής της αποστολής από την αιγυπτιακή πλευρά, οι ανασκαφές έφεραν στον φως μία φαραωνική σαρκοφάγο με την μούμια μέσα, που χρονολογήθηκε στη 18η Δυναστεία (κεντρική φωτογραφία).

Ταφή που χρονολογείται από τη Δεύτερη Δυναστεία, πριν από περίπου 4.800 χρόνια. Δείχνει ένα άτομο σε συσπείρωση μέσα στα απομεινάρια ενός ξύλινου κιβωτίου. Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων

Επίσης βρέθηκαν τα λείψανα ενός άνδρα με νεκρική μάσκα και ενός μικρού παιδιού.

Ο Ιαπώνας επικεφαλής αρχαιολόγος Nozomu Kawai αποκάλυψε ότι μέσα στον τάφο βρέθηκαν ακόμα δύο αγάλματα από τερακότα της θεάς Ίσιδας με λείψανα λευκού χρώματος, ένα αγαλματίδιο του Αρποκράτη – του «Θεού της σιωπής» - καβάλα σε ένα πουλί και ένα αγαλματίδιο του θεού Bes.

Ancient Egyptian mummy masks, tombs and 'god of silence' statue discovered at Saqqara https://t.co/1d9juNwRDn — Live Science (@LiveScience) January 10, 2024

Επίσης βρέθηκε μια επιτύμβια στήλη που δημιουργήθηκε για έναν άνδρα που τον έλεγαν Ηρωίδη καθώς και πλήθος υστερότερων ταφικών αντικειμένων.

Πηγή: skai.gr

