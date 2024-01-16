Η Ελευσίνα παρέδωσε επίσημα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Στις 11 Ιανουαρίου 2024 οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (ΠΠΕ) για το 2023 παρέδωσαν επίσημα τους τίτλους τους στις πόλεις και στις περιφέρειες που θα εκπροσωπήσουν τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2024.

Η Ελευσίνα (Ελλάδα), η Τιμισοάρα (Ρουμανία) και το Βέσπρεμ-Μπάλατον (Ουγγαρία) παρέδωσαν τον τίτλο στο Μπαντ Ισλ Ζαλτσκάμεργκουτ (Αυστρία), στο Μπόντο (Νορβηγία) και στο Τάρτου (Εσθονία), κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής τελετής, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα.

Μια φλόγα για τον πολιτισμό και ένα κοινό μέλλον!

Από το 1985, που η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Μελίνα Μερκούρη μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της Jack Lang εγκαινίασαν την Αθήνα ως την πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο, έχουν λάβει τον τίτλο.

Στόχος ήταν ο θεσμός αυτός να φέρει τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και ευαισθητοποιώντας τους για την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες τους.

Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης συνεργάζονται, φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς. Αυτή η συνεργασία και η δικτύωση εκφράζεται μέσα από μια σειρά έργων και πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου αντίκτυπου για το τρέχον έτος του τίτλου και πολύ μετά από αυτό.

Για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία, για να τονιστεί η σημασία του εορτασμού του πολιτισμού, του κοινού μας θεμελιώδους δικαιώματος και πυλώνα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιορτάζεται μια κοινή δυναμική με τη μορφή επίσημης παράδοσης στην Αθήνα, ως ευκαιρία για τους επίσημους αντιπροσώπους να υπενθυμίσουν το νόημα και τον σκοπό των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.

Επίσημη Τελετή Παράδοσης του Τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2024

Η συντονίστρια της βραδιάς, η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους στην Επίσημη Τελετή Παράδοσης 2024: «Απόψε, εδώ στο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα, παρακολουθούμε τη συμβολική παράδοση της φλόγας, καθώς οι τρεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2023 παραδίδουν επίσημα τους τίτλους τους στις πόλεις που θα εκπροσωπήσουν αυτή την υψηλού κύρους διοργάνωση το 2024».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Νικόλαος Σταμπολίδης, διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, ο οποίος δήλωσε ότι «η Αθήνα πρέπει να είναι η πόλη όπου θα γίνεται κάθε χρόνο η παράδοση του τίτλου και η οποία θα λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Ακρόπολης. Θα δεχόμουν με χαρά αυτή την πρόταση».

Ακολούθησαν ομιλίες των Gyula Porga, δημάρχου του Βέσπρεμ, Friderika Mike, διευθύντριας Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Βέσπρεμ-Μπάλατον 2023, Cosmin Tabără, αντιδημάρχου της Τιμισοάρα, Ramona Laczko David, συντονίστριας του Προγράμματος Τιμισοάρα 2023, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της πρέσβειρας της Αυστρίας στην Ελλάδα, Gerda Vogl, του Odd Emil Ingebrigtsen, δημάρχου του Μπόντο και του Μιχαήλ Μαρμαρινού, γενικού καλλιτεχνικού διευθυντή της 2023 Ελευσίς.

