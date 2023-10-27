Θέατρο για παιδιά: Ένας οδηγός με τις πιο ξεχωριστές παραστάσεις της φετινής σεζόν

Το θέατρο αποτελεί έναν εξαιρετικά δημιουργικό και ψυχαγωγικό τρόπο ώστε τα παιδιά να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους, να μάθουν καινούρια πράγματα, να προβληματιστούν για ζητήματα που τους απασχολούν ή θα τους απασχολήσουν στο μέλλον. Και φέτος, το πρόγραμμα της χειμερινής θεατρικής σεζόν είναι γεμάτο παραστάσεις που υπόσχονται να προσφέρουν σε παιδιά, νέους -αλλά και μεγάλους- ένα αναζωογονητικό «διάλειμμα» γέλιου, χαράς, μουσικής, γνώσης, συγκίνησης και εξερεύνησης από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

«Τα Ψηλά Βουνά» στο Θέατρο Ακροπόλ

Τα «Ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα έργο σταθμός στην ιστορία της που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, ζωντανεύει στην παιδική σκηνή του Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Ιακώβου. Τα παιδιά μιας χορωδίας, διαβάζουν το βιβλίο, γοητεύονται τόσο πολύ και αφήνοντας πίσω τα κινητά τους τηλέφωνα, αποφασίζουν να περάσουν ένα καλοκαίρι μακριά από τον πολιτισμό στα ορεινά της Ευρυτανίας, για να ζήσουν ό,τι κι εκείνα τα παιδιά στο βιβλίο του Ζ. Παπαντωνίου, σε μια παράσταση που εξυµνεί την ελληνική ύπαιθρο, µε στόχο τη µύηση των παιδιών στη φυσιολατρία και το οµαδικό πνεύµα.

Παίζουν: Γιώργος Γιαννόπουλος, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Παναγιώτης Κούλης, Στέλιος Καραγεωργίου, Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, Νίκος Γονίδης κ.ά.

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 14:00 και Κάθε Κυριακή στις 11:00 και στις 14:00. Από 9 Δεκεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024 δεν θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις. Προπώληση: more.com

«Ένα παιδί μετράει τ’άστρα» Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

Το έργο «Ένα παιδί μετράει τ’άστρα» του Μενέλαου Λουντέμη παρουσιάζει η παιδική σκηνή Μαριάννα Τόλη, στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε διασκευή Σίσσυς Αλατά και σκηνοθεσία Αναστάση Δεληγιάννη. Το έργο παρουσιάζει ανάγλυφα τον πόθο ενός φτωχού παιδιού, του Μέλιου, να μάθει γράμματα καθώς και την προσπάθεια του να επιτύχει το στόχο του παρά τις αντίξοες κοινωνικές συνθήκες Ένα ταξίδι προς τη γνώση με μηνύματα όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ελευθερία της γνώμη και το δικαίωμα για ίση ευκαιρία στην εκπαίδευση.

Παίζουν: Βογιατζάκης Γιάννης , Ζαχαρίου Φωτεινή, Κατσανέας Μάκης, Μάγειρος Βαγγέλης, Μιχαλάκη Έλενα κ.ά.

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 15:00 και κάθε δεύτερη Κυριακή στις 11:30. Προπώληση: more.com

Κοντά στις Ράγιες, της Άλκης Ζέη στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Με αφορμή το Λογοτεχνικό Έτος Άλκης Ζέη, ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα για παιδιά, το «Κοντά στις Ράγιες», ανεβαίνει, από την Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου, σε σκηνοθεσία-διασκευή Γιώργου Τζαβάρα. Ένα θεατρικό ταξίδι στο μακρινό Βορρά, με οδηγό τα όνειρα που κάνουν τα παιδιά για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Η 10χρονη Σάσα κοιτάει κάθε μέρα από το παράθυρό της τις ράγιες που «οδηγούν» σε μια καινούρια ζωή και αναζητά απαντήσεις σε χιλιάδες ερωτήματα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στο κεφάλι της. Ποιος θα της λύσει τις απορίες;

Παίζουν: Αλέξανδρος Βαμβούκος, Τάσος Θεοφιλάτος, Γιώργος Κυδωνάκης, Μαρία Κυρώζη, Βασιλική Χρυσικού, Τσαμπίκα Φεσάκη

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 15.00. Προπώληση: more.com

