Jean-Michel Basquiat: Έως 60 εκ. δολάρια θα δημοπρατηθεί η «χαμένη» αυτοπροσωπογραφία του

Μια αυτοπροσωπογραφία του Jean-Michel Basquiat με «οκταψήφια» εκτιμώμενη αξία αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα κατά την φθινοπωρινή σεζόν δημοπρασιών της Νέας Υόρκης, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αφότου εθεάθη για τελευταία φορά δημοσίως.

Το ύψους 8 ποδιών «Self Portrait as a Heel (Part Two)» (1982) θα είναι το κορυφαίο έργο της βραδινής δημοπρασίας σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στις 15 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να αποφέρει κέρδη μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Εφόσον ο πίνακας πωληθεί εντός του εύρους εκτιμήσεών, θα είναι από τα ακριβότερα δημοπρατημένα έργα του Basquiat -αν και είναι απίθανο να πλησιάσει το υψηλότατο όριο των 110 εκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών), το οποίο είχε θέσει ένας άτιτλος πίνακας του με ένα κρανίο (επίσης του 1982) στον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης το 2017.

