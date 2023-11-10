Σπύρος Φωκάς: Ο μεγάλος ζεν πρεμιέ έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων…

Ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Φωκάς δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών. Ένας ηθοποιός που άφησε το δικό του «στίγμα» στον χώρο της υποκριτικής. Δυστυχώς, την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του, Λίλιαν Φωκά, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Ο Σπύρος Φωκάς ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, που μετρούσε στο ενεργητικό του πάνω από πενήντα ταινίες σε Ρώμη και Χόλιγουντ.

Η καλλιτεχνική διαδρομή και η διεθνής καριέρα του σε χώρες όπου μεγαλούργησαν κορυφαίοι σκηνοθέτες, όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Φράνκο Ρόσι, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ο Λιούις Τιγκ, με συμπρωταγωνιστές του διάσημους ηθοποιούς, όπως τον Μάικλ Ντάγκλας, την Κατρίν Ντενέβ, την Καθλίν Τέρνερ, τον Ντάνι ντε Βίτο, την Κλαούντια Καρτινάλε, την Ζαν Μορώ, τον Ρενάτο Σαλβατόρι, ταινίες και θεατρικά έργα που άφησαν εποχή, αναδεικνύουν το ξεχωριστό ταλέντο του και την αξία του. Αναμφισβήτητα, ο Σπύρος Φωκάς ήταν αληθινός «εραστής» της Τέχνης. Τα μάτια του -αν είχες την ευκαιρία να τον γνωρίσεις- αντανακλούσαν τη σοφία και τη γνώση του απέριττου και του απλού.

Ο Σπύρος Φωκάς με τη σύζυγό του

Σπουδαίος ηθοποιός, δημιουργός, μέλος της Ακαδημίας των Όσκαρ, ανήσυχος, λιοντάρι στην καρδιά και στο κουράγιο βάδισε μπρος κι όταν οι καιροί-και οι άνθρωποι-του πήγαιναν κόντρα.

Ο Σπύρος Φωκάς ήταν και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του αναρχικός! Ήταν από μικρός κι ύστερα με συνείδηση της αναρχίας του και ως μεγάλος. Κι αυτό το άρωμα της αναρχίας του απέπνεε και η ζωή του. Είχε κάνει τέσσερις γάμους, ενώ την τελευταία σύζυγό του, την ηθοποιό Λίλιαν Παναγιωτοπούλου, την ερωτεύτηκε στο θεατρικό σανίδι.

Ο μέγας πλούτος αυτού του ανθρώπου ήταν οι ταινίες του, το ήθος του, οι ιστορίες του, η φαντασία του, οι φιλίες του. Από χρήματα, τα ξόδεψε, σχεδόν, όλα. Ποτέ δεν ήταν γι' αυτόν αξία το χρήμα και πόσο μάλλον αξία πρώτη.

Ο Σπύρος Φωκάς και ο αδερφός του, Διονύσης, γεννιούνται και περνούν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην Πάτρα. Ο πατέρας τους, Μιχάλης, ήταν ταξιδιωτικός πράκτορας, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος που μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Η μητέρα τους, η κυρία Βασιλική, ήταν μια «Αγία», όπως έχει πει ο ίδιος ο ηθοποιός.

Ο Σπύρος Φωκάς με την οικογένειά του

Όταν κλείνει τα 9 του χρόνια, η οικογένεια Φωκά μετακομίζει στην Αθήνα. Ο Σπύρος χάνεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρακολουθούσε πέντε ταινίες την ημέρα, σαν να ένιωθε ότι η υποκριτική αποτελεί για εκείνον μονόδρομο. Προτού ακόμη φοιτήσει στη σχολή του Μιχαηλίδη, ένας ηθοποιός της εποχής και φίλος του πατέρα του τον συστήνει στον σκηνοθέτη Ανδρέα Λαμπρινό, ο οποίος τον επιλέγει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ματωμένο ηλιοβασίλεμα». Αυτή ήταν η αρχή, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Λίγους μήνες αργότερα επιστρέφοντας από τις Κάννες, όπου είχε βρεθεί για την πρώτη του ταινία, σταματά στην Ιταλία. «Πήγα να δω μια φίλη μου, η οποία εργαζόταν ως ατζέντισσα και κάπως έτσι πήρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία του Παζολίνι… Στη ζωή είναι όλα γραμμένα», είχε πει.

Στην Ιταλία ο Σπύρος Φωκάς θα γυρίσει πάνω από 45 ταινίες. Λίγα χρόνια αργότερα, στα τέλη δεκαετίας του΄80, θα φύγει ξανά για το εξωτερικό, με προορισμό αυτή τη φορά το Χόλιγουντ. Εκεί θα λάμψει στον δρόμο του «Το διαμάντι του Νείλου», ταινία που θα κάνει τον Πατρινό ζεν πρεμιέ συμπρωταγωνιστή της Κατρίν Ντενέβ, φίλο του Μάικλ Ντάγκλας και αντικείμενο πόθου μιας ολόκληρης υφηλίου. Στο Χόλιγουντ θα μείνει για δέκα χρόνια, θα κάνει αρκετές ταινίες, θα βγάλει λεφτά και θα βρεθεί στο απόγειο της δόξας του. Ωστόσο, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός πάντοτε είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του την επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Και το έκανε…

