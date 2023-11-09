Η Μόνικα Μπελούτσι βραβεύτηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με τον “Χρυσό Αλέξανδρο” βραβεύτηκε απόψε από το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η Μόνικα Μπελούτσι.

Στην κατάμεστη αίθουσα του “Ολύμπιον”, η Ιταλίδα star παρέλαβε τον «Χρυσό Αλέξανδρο» για τη συνολική της προσφορά στο σινεμά.

Η βράβευση έγινε λίγο πριν την προβολή της ταινίας “Μαλένα”, του Τζουζέπε Τορνατόρε, μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης και συγχρόνως τοιχογραφία μιας οδυνηρής ιστορικής περιόδου, όπου η Μόνικα Μπελούτσι ερμηνεύει υποδειγματικά έναν πολυσύνθετο γυναικείο χαρακτήρα.

Λίγο πριν την βράβευση της Ιταλίδας ηθοποιού, στη σκηνή ανέβηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικωστας ο οποίος την καλωσόρισε και είπε μεταξύ άλλων, ότι η Μονικα Μπελουτσι έχει χαρίσει ταινίες που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία.

«Είναι τιμή μας που την έχουμε σήμερα μαζί μας. Εύχομαι να μπορέσει σύντομα να γυρίσει και κάποια ταινία εδώ, στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, που διαθέτει πια τος υποδομές» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.