Η Μόνικα Μπελούτσι συνάντησε την Όλγα Κεφαλογιάννη

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με την Μόνικα Μπελούτσι.

Η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με αφορμή την ταινία της για την Μαρία Κάλλας.

Παράλληλα, τιμήθηκε από το Φεστιβάλ με τον «Χρυσό Αλέξανδρο» για την συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Οι δύο κυρίες συζήτησαν όχι μόνο για την ταινία με θέμα τη Μαρία Κάλλας αλλά και για τον θεσμό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το οποίο όπως συμφώνησαν κάνει εξαιρετική δουλειά με εξωστρέφεια και ποιότητα αποτελώντας ένα σημαντικό όπλο στην εικόνα της πόλης και στην πολιτιστική της ταυτότητα.

​ ​Η Μόνικα Μπελούτσι επανέλαβε ότι αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα και ότι την επισκέπτεται συχνά. Η υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη προσκάλεσε τη Μόνικα Μπελούτσι να επισκεφθεί και πάλι τη χώρα μας και να της δείξει η ίδια, όπως χαρακτηριστικά είπε, τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

