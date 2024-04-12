Η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ συγκρούστηκε με τον Τζορτζ Όσμπορν όταν επιχείρησε να παρέμβει στον διορισμό νέου διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, στο οποίο προεδρεύει ο πρώην υπουργός.

Το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου όσον αφορά την κλοπή 1.800 τεχνουργημάτων από τη συλλογή του, διόρισε Νίκολας Κάλιναν, πρώην επικεφαλής της Εθνικής Πινακοθήκης, νέο διευθυντή του στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη διαδικασία που μίλησαν στον Guardian, οι διαχειριστές της επιτροπής επιλογής είχαν λάβει εντολή από το Νο 10 να καταθέσουν στον Σούνακ δύο ονόματα, από τα οποία ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του θα επέλεγε τον νέο διευθυντή. Ο Όσμπορν φέρεται να απέρριψε το αίτημα της Ντάουνινγκ Στριτ, το οποίο αντίκειται στη συνήθη πρακτική.

Οι έφοροι συνήθως ενημερώνουν τον πρωθυπουργό για την απόφασή τους για το νέο διευθυντή προκειμένου να επικυρωθεί επίσημα. Το αίτημα του Νο 10 ήταν το τελευταίο σε μια μακρά σειρά απόπειρας παρέμβασης στην ανεξαρτησία των δημόσιων θεσμών. Το 2020, η κυβέρνηση άσκησε βέτο στη διεθνούς φήμης ιστορικό Μέρι Μπίρντ για να αναλάβει διαχειρίστρια του Βρετανικού Μουσείου, όταν το όνομά της βρέθηκε στο τραπέζι.

Η Μπιρν απορρίφθηκε από τη Ντάουνινγκ Στριτ λόγω των φιλοευρωπαϊκών της απόψεων, τις οποίες έχει εκφράσει συχνά μέσω των social media. Ωστόσο, επειδή πέντε από τις 25 θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του μουσείου μπορεί να διοριστούν χωρίς έγκριση στην κυβέρνηση, οι διαχειριστές τη διόρισαν οι ίδιοι.

