Οι «Πρώτες ενθυμήσεις», της Πηνελόπης Δέλτα, από τον Θεατρικό Όμιλο του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών

Την παράσταση «Πρώτες ενθυμήσεις», σε σκηνοθεσία Αγγελικής Γκιργκινούδη, παρουσιάζει ο Θεατρικός Όμιλος του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών αύριο Σάββατο, 13 Απριλίου, στις 7:30 το απόγευμα στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.

Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών, το 1925, η παράσταση είναι αφιερωμένη στην κορυφαία συγγραφέα Πηνελόπη Δέλτα, κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη και σύζυγο του Στεφάνου Δέλτα, εκ των προτεργατών της ίδρυσης του σχολείου.

Με υλικό από το έργο της «Πρώτες ενθυμήσεις», αναπλάθονται στιγμές της παιδικής της ηλικίας και όψεις κοινωνικής ζωής της εποχής της.

Η παράσταση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκδηλώσεων του «Πανηγυριού 2024», θίγει επίκαιρα ζητήματα για τη θέση της γυναίκας και των παιδιών στην κοινωνία του 19ου αι., για τη γυναικεία αυτονομία και χειραφέτηση, και για τη διαπαιδαγώγηση των νέων, ενώ προσφέρει ξεχωριστές συγκινήσεις και παράλληλα προσδίδει ένα πρίσμα για δημιουργικό προβληματισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.