Στις 17 Οκτωβρίου, το εμβληματικό Teatro alla Scala στο Μιλάνο (η Σκάλα του Μιλάνου) εγκαινίασε ένα νέο, σημαντικό κτίριό του στη Via Verdi.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Teatro alla Scala υπέστη σημαντική μεταμόρφωση, με τις εργασίες να ξεκινούν το 2001 και να ολοκληρώνονται με επιτυχία το 2004. Η νέα προσθήκη είναι σημαντικό ορόσημο την ιστορία του φημισμένου θεάτρου μετά την εκτεταμένη ανακαίνισή του.

Ο πύργος προσφέρει 11 ορόφους, αφιερωμένους σε γραφεία, αίθουσες για πρόβες μπαλέτου και χώρους για συναρμολόγηση σκηνικών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς η ανακαίνιση της κεντρικής αίθουσας παραστάσεων και συναυλιών της διάσημης Σκάλα, ενώ τπροσωρινό «σπίτι» της είναι το Θέατρο Αρτσιμπόλντι.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες – υπολογίζεται την άνοιξη του 2024 - θα πρόκειται για μία αίθουσα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας , όσον αφορά το οπτικοακουστικό κομμάτι.

Για να συλλάβουμε την ουσία αυτού του αρχιτεκτονικού πρότζεκτ, ο φακός του φωτογράφου Giovanni Hänninen κατέγραψε backstage τις εργασίες για την επέκταση του εμβληματικού θεάτρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.