«Σε Βυζαντινά Ίχνη»: Συναυλία στο Ηρώδειο την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πολιτισμός 14:46, 26.09.2023

Στα «βυζαντινά ίχνη» θα μας... οδηγήσουν με τις φωνές τους οι Δημήτρης Μπάσης, Βασίλης Σκουλάς και Σοφία Μάνου. Μουσικός συνοδοιπόρος στο σχεδιασμό της παράστασης ο Γεώργιος Δεμελής