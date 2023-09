Bryan Adams: Έρχεται στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο για 2 συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Πολιτισμός 14:07, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η απίστευτη δυναμική της φωνής του και η σκηνική παρουσία του εξακολουθούν να ξεσηκώνουν το κοινό πάνω από 40 χρόνια