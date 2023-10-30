«Πρώτο πιάτο» από τον Τάσο Γιαννούση: Οκτώ συνθέσεις για μπουζούκι και μικρή ορχήστρα- Σήμερα η παρουσίαση

Ο Τάσος Γιαννούσης, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού με την δική του ιδιαίτερη πορεία στον χώρο του ρεμπέτικου και λαΐκού τραγουδιού, παρουσιάζει την Δευτέρα 30/10 στις 21:30 το «Πρώτο Πιάτο/Proto Piato», την πρώτη προσωπική δισκογραφική του δουλειά, οκτώ δικές του ορχηστρικές συνθέσεις για μπουζούκι και μικρή ορχήστρα, ενδεικτικές των πολλών και διαφορετικών ακουσμάτων του συνθέτη, πάντα με επίκεντρο το τρίχορδο μπουζούκι, τον τζουρά και τον μπαγλαμά.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον «Χαμηλό 1929», ένα από τα ιστορικότερα λαΐκά μαγαζιά της Αθήνας.

Συμμετέχει η Μικρή Ορχήστρα με Μπουζούκια: Γιάννης Δάφνος (πιάνο, μπαγλαμάς, τραγούδι), Βαγγέλης Ζωγράφος (κοντραμπάσο), Δημήτρης Κουφογιώργος (μπουζούκι), Νίκος Πλιός (κιθάρες, τραγούδι), Τάσος Γιαννούσης (μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς) & πολλές φιλικές συμμετοχές.



Αδριανουπόλεως 30, Αθήνα Τηλ. κρατήσεων: 2105155607, 6906061886

