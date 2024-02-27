Όταν ο τουρισμός συνάντησε τη σκιτσογραφία

Ο τουρισμός συναντά την τέχνη και συγκεκριμένα την σκιτσογραφία, μέσω του Κώστα Φάλαγγα, γνωστού Ρεθύμνιου ξενοδόχου και συμβούλου ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, που παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη του έκθεση με τίτλο «sa.TYRI.kon», στην γκαλερί ArtZone42, στην Αθήνα.

H έκθεση πραγματεύεται τον Έλληνα ως προσωπικότητα, από τη μυθολογία και την αρχαιότητα, στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, έως και την σύγχρονη κοινωνία.

Σκιαγραφεί σκηνές και φιγούρες της αρχαίας Ελλάδας, εξέχουσες προσωπικότητες στην επαναστατική περίοδο του 1821 και επαγγέλματα της νεοελληνικής κουλτούρας.

Σε αυτήν την έκθεση, με γνώμονα τη γραφίδα και σχεδόν με μονοκονδυλιά, ο σκιτσογράφος σατιρίζει την ελληνική νοοτροπία με ανάλαφρο χιούμορ, δημιουργώντας πολύχρωμα σκίτσα που διασκεδάζουν τον θεατή με τον χαρακτήρα που ο ίδιος τους προσδίδει.

Την επιμέλεια ανέλαβε ο Αθανάσιος Θεοτόκης, σύμβουλος Καλών Τεχνών.

Μέρος της δουλειάς του βρίσκεται στο www.thesketcher.art.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

