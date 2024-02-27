Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε διάθεση… τζαζ

Σε δρόμους τζαζ –αλλ’ όχι μόνο– θα οδηγήσει τους ακροατές της η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη συναυλία της Παρασκευής 1 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς στο επίκεντρό της θα βρεθεί η διάσημη «Rhapsody in Blue» του Τζορτζ Γκέρσουιν, η καθ’ ημάς «Γαλάζια Ραψωδία», την οποία θα ερμηνεύσει ο διακεκριμένος πιανίστας Χάρης Δημαράς. Το εμβληματικό έργο του Γκέρσουιν δίνει τον τόνο στο πρόγραμμα της συναυλίας, η οποία έχει τον τίτλο «Μερικοί το προτιμούν μπλε», που συμπληρώνεται από την εξπρεσιονιστική «Νύχτα εξαΰλωσης» του Άρνολντ Σαίνμπεργκ και «Ένα αναπάντητο ερώτημα» του πρωτοπόρου Τσαρλς Άιβς.

Ακόμη, στο ίδιο πρόγραμμα, η ΚΟΑ, θέλοντας να τιμήσει τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Εντουάρ Λαλό, ερμηνεύει τη διάσημη «Ισπανική συμφωνία» του, με σολίστ τη Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε, μια από τις πιο ταλαντούχες βιολονίστριες της γενιάς της. Την ορχήστρα, σε αυτές τις διαδρομές της στη σύγχρονη μουσική θα διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιμουσικός Κορνήλιος Μιχαηλίδης.

