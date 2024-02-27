Mαταιώνονται παραστάσεις του ΚΘΒΕ αύριο εξαιτίας της γενικής απεργίας

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος (ΠΟΘΑ) συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα της χώρας.

Για τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί, δίνεται η δυνατότητα της επιστροφής ή αλλαγής.

Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΚΘΒΕ είναι το 2315 200 200.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

