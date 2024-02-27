Λογαριασμός
Mαταιώνονται παραστάσεις του ΚΘΒΕ αύριο εξαιτίας της γενικής απεργίας- Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΚΘΒΕ είναι το 2315 200 200.

Mαταιώνονται παραστάσεις του ΚΘΒΕ αύριο εξαιτίας της γενικής απεργίας

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος (ΠΟΘΑ) συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα της χώρας.

Για τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί, δίνεται η δυνατότητα της επιστροφής ή αλλαγής.

Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΚΘΒΕ είναι το 2315 200 200.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: θέατρο ΚΘΒΕ
