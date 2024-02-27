Τη σύμβαση για την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση των χώρων και των κτιρίων εστίασης και φιλοξενίας εντός του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο εντεταλμένος σύμβουλος και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρη Πολίτη και του διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του ΔΣ του Υπερταμείου Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ανάδειξης του κτήματος Τατοΐου, με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των κτιρίων που προορίζονται για φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή, με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Τατόι, το κτίριο της καφετέριας

Το έργο της αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι είναι ένα από τα εμβληματικά έργα της κυβέρνησης. Ήδη το υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί από το 2019 ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο έργο αποκατάστασης των κτιρίων- μνημείων, τα οποία πρόκειται να φιλοξενήσουν μουσειακές, πολιτιστικές και κοινωφελείς υποδομές.

Τατόι, το ανάκτορο που θα λειτουργήσει ως Μουσείο

Στόχος είναι το κτήμα Τατοΐου να αποτελέσει για την Αττική σημαντικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τατόι, το κτίριο του εστιατορίου

Σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του χώρου, ο ιστορικός πυρήνας του κτήματος Τατοΐου, έκτασης 1.600 στρεμμάτων και καλλιεργούμενης έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων, πρόκειται να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί με πολλαπλές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις.

Μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων φιλοξενίας, αλλά και με δραστηριότητες ήπιας αγροτικής παραγωγής, όπως η αναβίωση της αμπελοκαλλιέργειας και του ελαιώνα.

Τατόι, το ξενοδοχείο

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και δραστηριότητες αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της πρωτεύουσας, καθώς εκτιμάται ότι θα προσελκύουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες σε ετήσια βάση.

Κύριος της έκτασης είναι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος του έργου είναι το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των ακινήτων στο Τατόι, που προορίζονται για φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

