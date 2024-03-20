Ο συγγραφέας Μαρκ Γκριν τιμήθηκε με το βραβείο Ζαν Φρεστιέ

Ο γαλλοαμερικανός συγγραφέας Μαρκ Γκριν τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Ζαν Φρεστιέ για το μυθιστόρημα «Réel Madrid» στο οποίο αφηγείται τα νιάτα του την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο στην Ισπανία.

Το βραβείο Ζαν Φρεστιέ, που απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1987, είναι ένα από τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά βραβεία στη Γαλλία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 25.000 ευρώ.

Φέρει το όνομα του συγγραφέα που κέρδισε το βραβείο Ρενοντό το 1970. Απονέμεται συνήθως σε ανερχόμενους συγγραφείς, των οποίων το έργο δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς.

Το «Réel Madrid» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο από τον εκδοτικό οίκο Plein Jour. Η υπόθεση διαδραματίζεται στη Μαδρίτη των δεκαετιών του 1960 και του 1970, μια πρωτεύουσα πολύ διαφορετική από αυτήν που είναι σήμερα.

«Παρότι ο Μαρκ Γκριν έχει την οξυδέρκεια για να αποτυπώσει στιγμές ιστορικών αλλαγών, είναι πρώτα και κύρια ένας συγγραφέας με ευαισθησία στον χρόνο, τις σκιές, το παρελθόν», σχολίασε ένα μέλος της κριτικής επιτροπής, ο συγγραφέας Κριστιάν Οτιέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

