Ολλανδία: 350 εκατ. δολάρια για πυρομαχικά και drones για τον ουκρανικό στρατό

Η Ολλανδία θα δώσει 350 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και για προηγμένα, αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα σταλούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κάισα Όλονγκρεν από το Κίεβο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters με την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής της στην Ουκρανία, η Ολλανδή υπουργός είπε ότι πήγε στο Κίεβο για να δείξει την αλληλεγγύη της και να ανακοινώσει το νέο πακέτο βοήθειας.

Στη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Ραμστάιν της Γερμανίας η Όλονγκρεν είχε δηλώσει ότι θα δοθούν 150 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πυραύλων αέρος-εδάφους που μπορούν να εκτοξευθούν από μαχητικά F-16 ενώ με άλλα 200 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και συγκέντρωσης πληροφοριών (ISR).

Η Ολλανδία έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει 2 δισεκ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία εντός του 2024. Ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα χρήματα θα δοθεί για πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Κίεβο λέει ότι τα χρειάζεται για να βάλει ένα τέλος στις απώλειές του στο πεδίο της μάχης απέναντι στη Ρωσία.

Η Δανία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ αναμένεται ότι θα παραδώσουν τα πρώτα F-16 στην Ουκρανία φέτος το καλοκαίρι, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης των πιλότων τους. Η Όλονγκρεν είπε από το Κίεβο ότι πρώτο θα φτάσει το μαχητικό από τη Δανία και θα ακολουθήσουν τα ολλανδικά αργότερα εντός του έτους.

«Αισιοδοξώ ότι θα αρχίσουμε τις παραδόσεις F-16 αυτό το καλοκαίρι… Πρώτα η Δανία και έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα (…) ώστε κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους να σταλούν και τα ολλανδικά F-16», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

