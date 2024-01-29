«Ai Weiwei vs AI»: Ο διάσημος καλλιτέχνης θέτει ερωτήσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Αρχίζοντας από τις 11 Ιανουαρίου και έως τις 31 Μαρτίου, ο Ai Weiwei θέτει 81 ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του τελευταίου πρότζεκτ του το οποίο φέρει την επωνυμία «Ai vs AI». Σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη του, το πρότζεκτ διαρκεί 81 μέρες, όσες ήταν η κράτησή του το 2011 σε φυλακή στην Κίνα.

Εκτεινόμενες σε ένα ευρύτατο φάσμα φιλοσοφικών, πολιτικών και επισημονικών πεδίων, κάθε μια από τις ερωτήσεις είναι στοχασμός για τον ρόλο της ανθρωπότητας στον διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων και αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. «Αυτό δεν έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία των ερωτήσεων. Ο καθένας έχει δικαίωμα να θέτει ερωτήσεις», λέει ο Ai Weiwei.

Αυτές οι φαινομενικά αναπάντητες ερωτήσεις προβάλλονται καθημερινά από την πλατφόρμα τέχνης και κουλτούρας CIRCA, φωτίζοντας το Piccadilly Lights του Λονδίνου και άλλες τοποθεσίες, περιλαμβανομένων της Σεούλ, του Βερολίνου και του Μιλάνου.

Στόχος του Weiwei είναι να μοιραστεί τις ιδέες του μέσω αυτών των ερωτήσεων και τόσο οι αποκρίσεις του και οι απαντήσεις της AI παρουσιάζονται μέσω του ιστότοπου της CIRCA και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επί 81 μέρες, ο καλλιτέχνης θέτει ερωτήσεις που απευθύνονται και στην τεχνητή νοημοσύνη και στο ευρύ κοινό. Παρουσιάζονται κάθε βράδυ στις 20:24 τοπική ώρα στο Piccadilly Lights και ποικίλουν από φιλοσοφικές και επιστημονικές μέχρι χιουμοριστικές και παράλογες.

Το πρότζεκτ αντλεί έμπνευση από την Tiānwèn ("Οι Ουράνιες Ερωτήσεις" ή "Ερωτήσεις προς τον Ουρανό"), μια συλλογή 172 ερωτημάτων προς τους θεούς που εγχάραξε πριν από 2.300 χρόνια στους τοίχους ενός ναού ο θρυλικός ποιητής Qu Yuan. Ταυτόχρονα, είναι ένας παραλληλισμός στην 81 ημερών φυλάκισή του από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, στη διάρκεια της οποίας ο Weiwei υφίστατο συνεχή ανάκριση από μια εξουσία που ασκούσε ένα άνισο δικαίωμά της να θέτει ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

