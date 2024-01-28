Ένα αριστούργημα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες πρόκειται να πωληθεί περίπου 16 εκατομμύρια αγγλικές λίρες (20,3 εκ. δολάρια) σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Christie's.

Το έργο του 1965, «California», φυλάσσεται στην ίδια ιδιωτική συλλογή από το 1968 και αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη στην έδρα του οίκου δημοπρασιών στο Λονδίνο.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη και θα επιστρέψει στο Λονδίνο για τη δημοπρασία που διοργανώνεται στις 7 Μαρτίου.

«Οι πίνακες με πισίνες του Ντέιβιντ Χόκνεϊ έχουν γίνει από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες εικόνες της εποχής μας» δήλωσε η Κάθριν Άρνολντ επικεφαλής μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου δημοπρασιών.

Το έργο είναι ένας εξαιρετικός πίνακας ζωγραφικής που δημιουργήθηκε λίγο μετά το πρώτο ταξίδι του Χόκνεϊ στο Λος Άντζελες το 1964, όπου θαύμασε το λαμπρό φως και το αστικό τοπίο που μοιάζει με μωσαϊκό γεμάτο φωτεινές μπλε πισίνες, διευκρίνισε.

Για τον Χόκνεϊ που μεγάλωσε στη βόρεια Αγγλία και σπούδασε στο Λονδίνο, που είχε κλονιστεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Καλιφόρνια πρέπει να ήταν σαν την Εδέμ, ένα όμορφο μέρος για να είσαι ελεύθερος και να απολαμβάνεις τη νεότητα, πρόσθεσε.

Το έργο ανήκει σε ιδιώτη Ευρωπαίο συλλέκτη από το 1968 και παρουσιάστηκε τελευταία φορά δημόσια το 1979.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

