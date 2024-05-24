Βραδιά Μόδας θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά την Πέμπτη 30 Μαΐου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2024».

Όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2024» και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης των πειραϊκών επιχειρήσεων και την προβολή της πόλης, διοργανώνει επίδειξη μόδας, την Πέμπτη 30 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και η παρουσίαση της εκδήλωσης θα γίνει από την Νόνη Δούνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.