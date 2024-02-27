Σε μια ανοιχτή επιστολή τους - στην οποία οι υπογράφοντες κατηγορούν το εβραϊκό κράτος για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας - χιλιάδες καλλιτέχνες ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας.

Η επιστολή που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά από μια οργάνωση "Η Τέχνη δεν Συμμαχεί με την Γενοκτονία" (Art Not Genocide Alliance) (ANGA) αναφέρει ότι «είναι απαράδεκτο να παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα σε μια διεθνή πολιτιστική εκδήλωση από ένα κράτος, που αυτή τη στιγμή διαπράττει θηριωδίες στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας».

Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία.

Σύμφωνα με την ANGA, περισσότεροι από 8.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού έχουν τώρα υπογράψει την αίτηση.

Το αίτημα έρχεται μόλις δύο μήνες πριν ξεκινήσει η διάσημη και μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, που φιλοξενείται στη Βενετία, και φέτος ξεκινά στις 20 Απριλίου.

Η Μπιενάλε θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Στην έκθεση κάθε χώρα έχει το δικό της εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθονται έργα.

Οι καλλιτέχνες που υπέγραψαν την επιστολή απαιτούν να μην επιτραπεί στο Ισραήλ να έχει το δικό του χώρο στην Μπιενάλε.

«Οποιαδήποτε επίσημη εκπροσώπηση του Ισραήλ στη διεθνή πολιτιστική σκηνή αποτελεί επιδοκιμασία των πολιτικών του και της γενοκτονίας στη Γάζα», τονίζεται στην επιστολή, συλλογής υπογραφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.