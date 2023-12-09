Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) συμπεριέλαβε το μυθιστόρημα του Βούλγαρου συγγραφέα Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ, "Χρονοκαταφύγιο" (σ.σ. τίτλος στην ελληνική έκδοση) στο πρόγραμμα σπουδών του, ανέφερε το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων (BTA).

Το μυθιστόρημα του Γκοσποντίνοφ κέρδισε το φετινό βραβείο Booker και έχει παρουσιαστεί από τον συγγραφέα του βιβλίο στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πολλές άλλες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

