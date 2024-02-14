«Εξαιρετικά κακής ποιότητας μυθοπλασία, ευτελούς περιεχομένου που βρίθει ιστορικών ανακριβειών» χαρακτήρισε τη σειρά του NETFLIX για τον Μέγα Αλέξανδρο, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποκλείοντας παράλληλα να τεθεί «θέμα λογοκρισίας, ή δίωξης ή απαγόρευσης της», τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν «ίδιον αυταρχικών καθεστώτων και στην Ελλάδα η ελευθερία της τέχνης κατοχυρώνεται από το σύνταγμα».

Αφορμή ήταν η επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, που χαρακτήρισε «τρισάθλια, απαράδεκτη και ανιστόρητη, γεμάτη ανακρίβειες», τη σειρά του NETFLIX που προβάλλεται, τονίζοντας ότι «παραποιεί την ιστορική αλήθεια για τον Μέγα Αλέξανδρο με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού εμφανίζοντας τον να έχει ερωτικές σχέσεις με τον επιστήθιο φίλο του, Ηφαιστίωνα».

«Στη σειρά, δίνεται μια ψευδεπίγραφη ιστορική αφήγηση για να περάσει υποσυνείδητα η αντίληψη ότι η ομοφυλοφιλία ήταν αποδεκτή στην αρχαιότητα, στοιχείο που δεν έχει καμία βάση» ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Όλα τα στοιχεία της προσωπικότητας του Μέγα Αλέξανδρου δεν αναδεικνύονται στη σειρά του NETFLIX, η οποία δεν εξυπηρετεί την ιστορική αλήθεια. Βρίθει ιστορικών ανακριβειών και παρουσιάζει σκηνοθετική προχειρότητα. Επιδιώκει τον εύκολο εντυπωσιασμό για να κερδίσει θεατές, χρησιμοποιώντας τον κακόβουλο σχολιασμό ως δήθεν γεγονότα. Η πλατφόρμα χαρακτηρίζει τη σειρά ως ντοκιμαντέρ με σκηνές μυθοπλασίας» τόνισε, χαρακτηριστικά, η υπουργός Πολιτισμού και συμπλήρωσε: «Στην ουσία, πρόκειται για μια εξαιρετικά κακής ποιότητας μυθοπλασία, ευτελούς περιεχομένου που απέχει παρασάγγας από τα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται στις αρχαίες γραπτές πηγές και τεκμηριώνονται από την αρχαιολογική έρευνα.

Όμως, θα γνωρίζετε ότι η έννοια του έρωτα στην αρχαιότητα είναι ευρεία και πολυδιάστατη. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε ούτε πρακτικές ούτε πρόσωπα που έδρασαν 2.300 χρόνια πριν με τα δικά μας μέτρα, τις δικές μας νόρμες και προσλαμβάνουσες. Ο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ και 2.300 χρόνια, δεν χρειάστηκε ποτέ, ούτε χρειάζεται τώρα, την παρέμβαση οποιουδήποτε αυτόκλητου προστάτη της ιστορικής του μνήμης ή ακόμα περισσότερο, της προσωπικότητας και της ηθικής του υπόστασης».

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Νατσιού για το τι μέτρα προτίθεται να πάρει εναντίον της πλατφόρμας, η κ. Μενδώνη ξεκαθάρισε ότι το «Υπουργείο Πολιτισμού δεν ασκεί λογοκρισία, δεν προβαίνει σε πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη δίωξη ή την απαγόρευση της, δεν χειραγωγεί, δεν περιορίζει, δεν ελέγχει τη διάδοση πληροφοριών και ιδεών ούτε προληπτικά ούτε κατασταλτικά».

«Η λογοκρισία καταλύει τη δημιουργία, θέτοντας ζητήματα περιεχομένου και ουσίας τους. Η λογοκρισία αποτελεί ίδιον αυταρχικών καθεστώτων. Στην Ελλάδα, η ελευθερία της τέχνης κατοχυρώνεται από το σύνταγμα του 1825. Έκτοτε, όλες οι αναθεωρήσεις κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο - και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν βλέπει γύρω της - η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται απολύτως» επεσήμανε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη.

Όπως είπε, «η έμπνευση των καλλιτεχνών, η προσωπική πρόσληψη, η κρίση των ανθρώπων δεν δύναται προφανώς να τεθεί υπό κανονιστικό καθεστώς και έλεγχο, δεν δύναται να ρυθμίζεται στα δικαστήρια ή να σύρεται σε αυτά, αλλά αξιολογείται και κρίνεται από τον καθένα μας, από τη διεθνή κοινότητα».

«Έτσι αξιολογείται και το NETFLIX. Για τον Μέγα Αλέξανδρο και για όλες τις κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχεδόν τα πάντα. Είναι το μέγεθος της προσωπικότητας που διαχρονικά προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων, την έμπνευση των καλλιτεχνών, τον θαυμασμό ή τον φθόνο των ανθρώπων και, συνεπώς, την ανεξίτηλη εγγραφή των προσωπικοτήτων αυτών στην ιστορική μνήμη αλλά και στη μυθολογία της ανθρωπότητας» κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού.

Πηγή φωτογραφίας NETFLIX

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.