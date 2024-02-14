Ένα φιλί μπορεί να είναι αθώο, παθιασμένο, τρυφερό, έντονο, παιχνιδιάρικο, αδελφικό, σφραγίδα υπόσχεσης και αγάπης, ή σύμβολο χωρισμού. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες, αρκετοί από τους οποίους το χρησιμοποίησαν ως αλληγορικό σύμβολο.

Οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα παρουσιάζονται παρακάτω, εμφανίζουν ποικιλία τόσο στα μέσα που χρησιμοποιούν, όσο και στην ερμηνεία αυτού του μοτίβου. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, το φιλί είναι ένα θέμα που αιχμαλωτίζει όλα τα είδη κοινού.

Francesco Hayez, Το Φιλί

Francesco Hayez – Il Bacio [1859] Πινακοθήκη Brera, Μιλάνο

Αποτελεί το πιο γνωστό έργο του ιταλού καλλιτέχνη Francesco Hayez. Ο πίνακας αποτελεί σύμβολο του ιταλικού Ρομαντισμού και αντιπροσωπεύει το πνεύμα του Risorgimento. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από το Μεσαίωνα, που αγκαλιάζεται ενώ φιλούν ο ένας τον άλλο. Συγκεκριμένα, το φιλί αντιπροσωπεύει την ένωση Ιταλίας και Γαλλίας, γεγονός που επέφερε την Ιταλική ενοποίηση του 19ου αιώνα. Το φιλί υμνεί την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη.

Auguste Rodin, Το Φιλί

Auguste Rodin – Le Baiser [1882] Μουσείο Rodin, Παρίσι

Το μνημειώδες μαρμάρινο γλυπτό απεικονίζει τους Paolo Malatesta και Francesca da Rimini, δύο εραστές που σκοτώθηκαν από τον εξοργισμένο σύζυγο της Francesca. Παρμένοι από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, το έργο απεικονίζει το φιλί τους καθώς διάβαζαν μαζί την ιστορία του Lancelot και της Guinevere. Τα κομψά και εύπλαστα σώματα έρχονται σε εντυπωσιακή αντίθεση με τον τραχύ σκαλιστό βράχο στον οποίο κάθονται. Πρόκειται για μία από τις πιο ειλικρινείς – και πιο δημοφιλείς – εικόνες σαρκικού έρωτα στην ιστορία της Tέχνης.

Gustav Klimt, Το Φιλί

Gustav Klimt – The Kiss [1908] Belvedere Palace, Βιέννη

Ίσως το πιο διάσημο φιλί στον δυτικό κόσμο είναι το «The Kiss» (1907-1908), του Gustav Klimt. Ανήκει στη λεγόμενη «Χρυσή Περίοδο» του Αυστριανού ζωγράφου και θεωρείται το πιο δημοφιλές έργο του, καθώς και ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα της Art Nouveau εποχής. Ο πίνακας παρουσιάζει ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο σε χρυσό φόντο, με τον άντρα να φιλά τρυφερά τη γυναίκα. Φημολογείται, μάλιστα, πώς πρόκειται για τον ίδιο τον καλλιτέχνη και τη σύντροφό του Emilie Flöge. Το έργο αποτελεί ωδή στον έρωτα, την τρυφερότητα και την ρομαντική αγάπη, η οποία βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση.

