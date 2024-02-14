Saint Laurent: Επεκτείνει το σύμπαν του με ένα βιβλιοπωλείο στο Παρίσι

Ο Saint Laurent εγκαινίασε ένα βιβλιοπωλείο, το Saint Laurent Babylone στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το όνομα Babylone είναι αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς των συνιδρυτών του γαλλικού οίκου μόδας Yves Saint Laurent και Pierre Bergé με τη γειτονιά Sèvres-Babylone.

Το Saint Laurent Babylone που δεν είναι παραδοσικό βιβλιοπωλείο στοχεύει να γίνει ένας πολιτιστικός προορισμός αφιερωμένος στην τέχνη, τον πολιτισμό και τους νέους τρόπους έκφρασης.

Σχεδιασμένο από τον διευθυντή δημιουργικού του Saint Laurent, Άντονι Βακαρέλο, προσφέρει ποικίλες και σφαιρικές συλλογές βιβλίων, τέχνης και μουσικής και αποτελεί ένα νέο υβριδικής μορφής κόμβο πολιτισμού. Εκδηλώσεις με DJ, αναγνώσεις συγγραφέων είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως και η παρουσίαση σπάνιων βιβλίων και εκδόσεων, ηχογραφήσεων που δεν κυκλοφορούν πλέον και πρωτότυπων παραγωγών.

Ο Άντονι Βακαρέλο είπε ότι ήθελε ο χώρος να θυμίζει την εμβληματική μπουτίκ Saint Laurent Rive Gauche, η οποία άνοιξε το 1966 και αργότερα επεκτάθηκε στη γειτονιά Sèvres-Babylone.

Κομψά, μαρμάρινα τραπέζια και ράφια και τοίχοι από ακατέργαστη πέτρα κυριαρχούν στον χώρο που φιλοξενεί μεταξύ άλλων, σπάνια βιβλία τοποθετημένα πάνω σε ένα αρχειακό γραφείο Pierre Jeanneret για το ξεφύλλισμα των οποίων είναι απαραίτητα γάντια.

Το κατάστημα στο νούμερο 9 της rue de Grenelle ήταν μέχρι πρότινος αφιερωμένο στη σειρά ready-to-wear και στα αξεσουάρ του γαλλικού οίκου.

Τα εγκαίνια συνέπεσαν με την κυκλοφορία συλλογής των λευκωμάτων Saint Laurent Rive Droite, που εκδόθηκαν από το brand μέσω του εκδοτικού του, SLRD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

