Έργα του Άντι Γουόρχολ που απεικονίζουν τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' και τον Σούπερμαν και δημιουργίες των Ρασίντ Τζόνσον, Εντ Ρούσα, Μελ Μπόχνερ θα πωληθούν σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Phillips στο Λονδίνο, στις 17-18 Ιανουαρίου

Τα έργα προέρχονται από το αρχείο του Γιοργκ Σέλμαν (Archive of Edition Schellmann) ο οποίος συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20υ αιώνα μέσω της Schellmann Art.

Στη δημοπρασία «London Evening & Day Editions» πωλούνται 40 έργα, μεταξύ άλλων, από τη σειρά του Άντι Γουόρχολ φόρο τιμής σε γυναίκες της μοναρχίας και από το αφιέρωμα στον Σούπερμαν που αντικατοπτρίζει την παιδική του σχέση με τον υπερήρωα, καθώς και πορτρέτο του Μικ Τζάγκερ.

Λιθογραφίες του Μαρκ Σαγκάλ, μεταξοτυπία του Χέρμαν Νιτς, δημιουργίες που εξερευνούν τη δύναμη των λέξεων όπως το «Amazing» του Μελ Μπόχνερ, που είναι μια πολύχρωμη απεικόνιση του τίτλου του έργου και των συνώνυμων του συνοδευόμενων από θαυμαστικά, καθώς και φιγούρες του KAWS και του Τζεφ Κουνς φιλοξενούνται στη γκαλερί του οίκου ενόψει της δημοπρασίας.

«Απλώς έτυχε να ζωγραφίζω λέξεις όπως κάποιος άλλος ζωγραφίζει λουλούδια» έχει πει ο Έντ Ρούσα, έργα του οποίου περιλαμβάνονται στη συλλογή του Γιοργκ Σέλμαν.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για το πρότζεκτ ars publicata διαδικτυακό αρχείο εκτυπώσεων σύγχρονης τέχνης που δημιούργησαν οι Γιοργκ, Νάνκε και Πολίν Σέλμαν.



Πηγή: skai.gr

