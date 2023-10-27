Stephen King: Του την «έπεσαν» γιατί εγκωμίασε βιβλίο της JK Rowling

Ο Στίβεν Κινγκ βρέθηκε αντιμέτωπος με επικριτικά σχόλια, επειδή εγκωμίασε ένα από τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Ο συγγραφέας επαίνεσε το «The Running Grave» που έγραψε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με το ψευδώνυμο Ρόμπρερτ Γκάλμπρεϊθ.

«Είναι η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ στα καλύτερά της, θυμίζει την απόλυτη συγγραφική δεινότητα των βιβλίων Χάρι Πότερ, αλλά σε πολύ πιο σκοτεινή εκδοχή», έγραψε ο Στίβεν Κινγκ σε ανάρτηση στο X. «Με έκανε να αντέξω σε μια δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Stephen King hails new book by #JKRowling https://t.co/YeMTieUcHM — Independent Books (@indybooks) October 27, 2023

Παρά το γεγονός ότι ο Κινγκ διατύπωσε στο Twitter την αντίθεσή του στα αμφιλεγόμενα σχόλια της Ρόουλινγκ για τα τρανς άτομα στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2021, αρκετοί θαυμαστές του εξέφρασαν την απογοήτευσή του για την απόφασή του να προωθήσει το έργο της.

«Χαίρομαι που σου άρεσε το βιβλίο, αλλά εύχομαι να επανεξετάσεις την προβολή μιας συγγραφέως που κάνει κακό για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες στο μέλλον», σχολίασε χρήστης του X.

THE RUNNING GRAVE, by Robert Galbraith: This is J.K. Rowling at her best, recalling the sheer readability of the Harry Potter books, but much darker. This got me through a difficult time. — Stephen King (@StephenKing) October 26, 2023

«Δεν είναι σωστό να σε βλέπω να την υποστηρίζεις», ανέφερε άλλος χρήστης.

Άλλοι όμως έκαναν πιο θετικά σχόλια. «Είναι ένα τόσο λαμπρό βιβλίο», σημειώνεται σε σχόλιο. «Έχω απολαύσει όλα τα βιβλία της σειράς Cormoran Strike, αλλά το The Running Grave, ιδιαίτερα τα κεφάλαια όπου ο Ρόμπιν ήταν στην αίρεση, ήταν τόσο, τόσο καλό», αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

