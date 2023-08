Βίντεο ντοκουμέντο: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μόλις 25 ετών σε γαλλική ταινία του 1938 Cinema 15:43, 14.08.2023 linkedin

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την εποχή που ζούσε στο Παρίσι έπαιζε στο θέατρο ως Constant Darras, και εμφανίστηκε σε κάποιες γαλλικές ταινίες