Οι La Femme έρχονται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 19:30 οι Γάλλοι La Femme, συναντούν δυο εξαιρετικά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, τους The Steams και τους Dury Dava, σε μια βραδιά με γκαζωμένες κιθάρες και κωδικό «ψυχεδέλεια»

Ο Σεπτέμβρης είναι, για πολλούς, ο καλύτερος μήνας του χρόνου στην Αθήνα. Επιστροφή στην πόλη με καλοκαιρινές ιστορίες, γεμάτη ατζέντα με πολλά events κι ένα μεγάλο συναυλιακό πάρτι που είναι πάντα χρήσιμο για να επισφραγίσει αυτή τη διάθεση. Λίγα γκρουπ μπορούν να εκπληρώσουν αυτήν την αποστολή όπως οι Γάλλοι La Femme, οι οποίοι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 19:30, στο τελευταίο Parklife της σεζόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συναντούν δυο εξαιρετικά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, τους The Steams και τους Dury Dava, σε μια βραδιά με γκαζωμένες κιθάρες και κωδικό «ψυχεδέλεια».

H συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

La Femme

Στη μακρά λίστα των συγκροτημάτων που διαχρονικά έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το αθηναϊκό κοινό, οι La Femme είναι μάλλον η τελευταία προσθήκη με τα ξεσηκωτικά live που έχουν δώσει από το 2016 κι έπειτα. Με έδρα το Παρίσι, αλλά καταγωγή από το Μπιαρίτζ των Πυρηναίων, η γαλλική κολεκτίβα σχηματίστηκε στα ΄10s γύρω από τα κομβικά πρόσωπα των Sacha Got (κιθάρα) και Marlon Magnée (πλήκτρα). Δίπλα τους συντάχθηκαν η ραχοκοκαλιά της μπάντας, Sam Lefèvre και Noé Delmas σε μπάσο και ντραμς αντίστοιχα, και μια σειρά από διαφορετικές γυναικείες φωνές: Alma Jodorowsky (εγγονή του σπουδαίου σκηνοθέτη Alejandro Jodorowsky), Clara Luciani (το 2020 ακούστηκε παντού η ερμηνεία της στο κλασικό "Summer Wine" με τον Alex Kapranos των Franz Ferdinand), Clémence Quélennec, Grâce Hartzel και Jane Peynot.

Με αυτά τα υλικά φτιάχτηκε στα 10's η πρόταση που αποτέλεσε το επόμενο κεφάλαιο της French pop παράδοσης ανανεώνοντάς την με ετερόκλητα μεταξύ τους στοιχεία: είναι ο kosmische ήχος της δεκαετίας του ΄70 δίπλα στο hip hop των 90's, η ανεμελιά του surf rock και η psych απόδραση, ο disco ηδονισμός και οι electro πινελιές. Κάθε στοιχείο προστίθεται σε καθένα από τα τρία μέχρι τώρα άλμπουμ τους, συνθέτοντας ένα «ηχητικό dada κολάζ», όπως έχει χαρακτηριστικά γραφτεί στον διεθνή μουσικό Τύπο. Τάραξαν τα νερά με το ντεμπούτο τους Psycho Tropical Berlin (2013), έστριψαν ακόμα πιο ψυχεδελικά και χορευτικά με το Mystère (2016) κι έδωσαν το πιο τολμηρό άλμπουμ τους ως τώρα με το Paradigmes (2021) που κάνει όλη τη διαδρομή από τα σπαγγέτι γουέστερν σάουντρακ του Ennio Morricone στις motorik παραγωγές του Giorgio Moroder.

Αν και η μουσική των La Femme δύσκολα αποτυπώνεται σε λέξεις όσο απόλυτα βιώνεται στις σαρωτικές συναυλίες τους. «Το σημείο συνάντησης του catwalk με τον Καλιγούλα» είναι μια από τις γλαφυρές περιγραφές που έχουν εμπνεύσει σχετικά με την αισθητική της παρουσίας τους στη σκηνή.

The Steams

Με ρίζες στην αμερικανική acid rock που γνώρισε το απόγειό της στα τέλη των 60's, αλλά και τις πιο ώριμες και μυστικιστικές επιρροές της κλασικής ψυχεδελικής μουσικής των πρώιμων 70's (Jefferson Airplane, The Doors), το τετραμελές μουσικό συγκρότημα The Steams πρωτοστατεί σήμερα στην αθηναϊκή neo-psyche σκηνή. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο Wild Ferment, ενώ τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο Mild Conquest. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.ά.

Dury Dava

O ήχος του πενταμελούς σχήματος των πολλά υποσχόμενων Dury Dava (νταβαντούρι αν διαβαστεί ανάποδα) αποτελεί ένα τολμηρό ελληνόφωνο κράμα από ψυχεδελικό ροκ, kraut εμμονές και ανατολίτικα στοιχεία. Τον Απρίλιο του 2022 κυκλοφόρησαν τον δεύτερο δίσκο τους, Deluxe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

